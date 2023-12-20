外送員送餐 他一看嚇傻「怎麼是小女孩？」網揪蹊蹺嘆心酸

不少外送員在抵達目的地後，會拍照提醒顧客餐點的擺放位置。不過日前有一名網友分享，某次點開外送員傳來的照片，卻意外見到令他震驚的一幕，因為家門口竟然站著一名小女孩，腳邊還放著他的餐點。貼文一出，許多網友也留言類似經歷，紛紛感嘆「生活不易」。

一名網友在「小紅書」發文，他指出，自己點餐時習慣會備註「別打電話、直接放門口」，所以外送員通常會拍照告知食物擺放的位置，不過某次外送收到的照片卻讓他嚇了一跳。只見一名白衣小女孩站在大門前，腳邊放著剛送到的餐點，「後來看了外送員的名字應該是位媽媽，這麼冷的天氣，還要帶孩子一起外送真不容易」。

貼文一出，引來不少網友分享類似經歷，「遇過小男孩跑上樓送完餐再下去，他爸爸則在樓下看車，晚上10點多來給我送外賣，看著小男孩感覺很心酸」、「叫過飯店餐點，是個小女孩送來的，還算錯錢，我在門口教她數學」、「我之前遇過剛好下雨，外送員只好一手抱嬰兒，一手提著餐點狂奔，真心不容易」、「我家6樓只能走樓梯，看過一個7、8歲女孩穿著校服，剛放學就跟著爸爸送餐」、「我好幾次碰到一個外送員，車上總放個箱子，裡面就裝著他小孩」、「之前也是遇到一個媽媽，女兒剛出生老公就意外過世，她婆婆把她和孩子趕出門，只能自己帶著幾個月大的孩子送外賣」、「唉，外送員真的是好多故事」。

而除了遇到帶小孩外送，也有人分享不同經驗，「我遇過帶著女朋友跑外送」、「也有帶朋友送外賣的（可能是朋友第一次送餐，不太懂的那種）」、「以前我常跟著老公送外賣，當時還是孕期，我就坐他車子後座」、「我看過一隻小貓趴在外送員肩膀上，很可愛、很溫馨」、「上次外送員傳照片，門口有一隻狗，立刻狂奔回家去拿餐」。

不過，也有人持不同看法，「別太愛心氾濫，有可能是小孩想跟著媽媽，覺得好玩」、「我女兒12歲，常常跟著我外送，不讓一起她還不高興」、「我兒子偶爾也要跟著老公外送，很喜歡騎車兜風」、「看到小孩讓我覺得有點溫馨」、「對於孩子來說，能跟媽媽在一起也挺開心吧」。