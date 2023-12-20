「台灣腔」超顯眼？出國點餐口音秒被認 網點頭：像偶像劇走出來的

各地說話腔調不盡相同，多少會帶有一點「在地特色」，因此口音很容易反映一個人的出生地區。日前就有一名網友分享出國經歷，他某次到日本一家陝西麵館用餐，才剛開口便被老闆聽出是來自台灣，還被大讚「台灣的口音特別好聽」，讓他不解「是因為像周杰倫唱歌嗎？」

一名網友在社群平台「Threads」發文，他指出，日前去一家陝西麵館點餐，老闆馬上詢問「你是台灣人？」接著說「台灣的口音特別好聽」，突如其來的稱讚讓原PO聽了十分害羞。

原PO進一步說明，曾看過一名重慶人，因為常跟湖南人待在一起，所以口音也有點變了，對方還表示湖南口音很好聽「就像在唱山歌」。因此原PO也很好奇「外國人稱讚台灣口音很好聽的部分，有什麼具體一點的理由嗎？」

貼文曝光後，不少網友表示，「台灣腔」會令人聯想到偶像劇，「語氣軟軟的、很溫柔，我小時候大家都是追台灣偶像，所以會覺得台灣口音就是電視裡出來的」、「我覺得台灣口音聽起來很有台劇風，所以很喜歡聽！」、「你看過大陸偶像劇嗎，跟台劇對比一下，差別之處就是好聽的奧妙」。

另外，也有鄉民指出「台灣腔」的其它特色，「別人我不懂，我是覺得台灣口音講話語速很慢，慢就給人一種溫和、舒服的感覺」、「有一些極端客氣的客套話，不過更主要的是語氣溫柔」、「很多北方人覺得台灣口音很可愛，罵人時聽起來相對柔和，台灣人音量可能也稍小一點？」、「有一些習慣用語，像是我說謝謝，只要對方回不會，我就知道是台灣人了」、「不不不！周杰倫講話不好聽！台灣腔的好聽是自帶撒嬌屬性，有很多拖長的尾音」。