出國旅遊遇直播主霸店家還瞪人 網友：拜託別丟台灣人的臉

一名網友昨(19)日在臉書社團「匿名公社」中發文，述說自己在國外旅遊遇見「沒水準的直播主」，占用一家小店的空間只為了直播影片，讓他怒斥：「到國外去拜託有點禮貌好嗎？丟台灣人的臉」。

原PO表示，自己開心出國旅遊，但卻碰到同樣來自台灣的直播主旅客，為拍攝直播畫面占用一家本就不大的商家，調整包包時還打到他也沒道歉，「超讓人倒彈」。

原PO稱，該直播主似乎已知會店家，讓她們在店內拍攝，但由於店家空間本就不大，直播主在店裡架起燈架和腳架，「她們器材擺完別說挑商品了，連走路都成問題」。更離譜的是，當地民眾要入門買東西時，「她們2個直接站37步瞪人，我看完後東西一放乾脆不買了」。

原PO說，因為考量到自己的手機快沒電，還要導航坐車回飯店，否則一定會將這件事發生的經過都錄起來，他也希望直播主「到國外去拜託有點禮貌好嗎？丟台灣人的臉」。

網友見文質疑原PO沒圖、沒影片，就沒真相，要求遇到事情最好還是留下證據再發文，有網友還說：「你手機沒電到連張照片都沒辦法拍？」、「沒勇氣拍扯手機沒電？」，還要原PO公布到底是哪位台灣的直播主，以求還原真相。但也有人力挺原PO，酸這兩名台灣直播主真是「台灣最美風景」。