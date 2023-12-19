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台北街頭禁止「切西瓜」？陸生見1標語超疑惑 網笑：這樣大家會想停下來

聯合新聞網／ 綜合報導
一位陸生發文表示，自己在台北街頭看到一句「切西瓜」的交通標語，滿頭問號的原PO貼出照片，表示自己上網搜尋後才了解意思。示意圖／聯合報系資料照片
一位陸生發文表示，自己在台北街頭看到一句「切西瓜」的交通標語，滿頭問號的原PO貼出照片，表示自己上網搜尋後才了解意思。示意圖／聯合報系資料照片

儘管台灣和大陸使用相同的語言，但許多用語上的差異會使句子或詞彙的原意被誤會。一位陸生就發文表示，自己在台北街頭看到一句「切西瓜」的交通標語，滿頭問號的原PO也貼出照片，表示自己上網搜尋後才了解意思。貼文曝光後引起討論，大陸網友同樣疑惑道「以為是開車玩手機的意思」、「真的以為是等紅燈切水果」，台灣網友則跳出來替他們解惑。

一位陸生在小紅書上發文，表示自己在交換的學校附近看到一個LED告示牌，但上面的標語令她一頭霧水，原PO也貼出照片，只見告示牌上大大寫著「禁止切西瓜，請至路口中心點再轉彎」幾個字，好奇的原PO上網搜尋才了解意思，笑稱「原來是交通上的用語…哈哈哈，你們真的很會取名欸！」

一位陸生發文表示，自己在交換的學校附近看到一個LED告示牌，但上面的標語令她一頭霧水，原PO也貼出照片，只見告示牌上大大寫著「禁止切西瓜，請至路口中心點再轉彎」幾個字。圖／截自小紅書
一位陸生發文表示，自己在交換的學校附近看到一個LED告示牌，但上面的標語令她一頭霧水，原PO也貼出照片，只見告示牌上大大寫著「禁止切西瓜，請至路口中心點再轉彎」幾個字。圖／截自小紅書

貼文發布後引起一陣討論，台灣網友紛紛解惑，指出「切西瓜」的真正涵義，「切西瓜就是亂切道切過去，就像操場跑道是繞著圓形跑，你直接從中間穿過去」、「開車左轉，需要到十字路口中心點再轉，太早轉叫切西瓜，危險，對方來車容易撞上」、「因為很多停止線就逆向轉了，然後後面一排就跟著轉，走直行的都過不去」、「翻譯一下：禁止大彎小轉」、「國小跑操場時會切西瓜」、「跑操場的時候有人從中間穿過去也會被叫做切西瓜」。

見此，不少大陸網友驚呼「馬上拿本子記下來，這個知識點很重要…哈哈哈」、「學會了一個新詞語」、「這樣解釋出來會恍然大悟，但乍看想不到」、「我真的以為是等紅燈切水果」、「我以為是開車玩手機的意思，就手機APP那個切西瓜」、「還以為禁止開車的時候玩水果忍者」、「灣灣有時候用語真的很可愛」。

更有人笑稱「是的，台灣禁止民眾在路口切西瓜，因為這樣大家都會想要暫停下來拿一片吃、很不方便」、「放在很正經的LED板，不正經的說這個詞，真的很幽默」。

西瓜 標語 告示牌 陸生 小紅書

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