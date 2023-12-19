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她見好市多客人結帳1行為被抓包 網揭事實：很像順手牽羊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示，在好市多看到前面客人被店員發現未結帳商品越來越多，有人點出是家長想利用小孩順手牽羊。示意圖／聯合報系資料照
一名女網友表示，在好市多看到前面客人被店員發現未結帳商品越來越多，有人點出是家長想利用小孩順手牽羊。示意圖／聯合報系資料照

美式連鎖賣場好市多（COSTCO）提供不少優惠好物，吸引許多家庭前往。不過一名女網友透露自己等待結帳時，看到前面的客人推車裡有小孩躺在裡面睡覺，頭底下擺放鱈魚香絲，家人則是站在旁邊，店員卻發現未結帳的商品越來越多。女網友原以為是家人單純「寵小孩行為」，其他人看到後紛紛點出事實，「怎麼看起來更像是想順手牽羊？」

一名女網友以「現在寵小孩都不裝了嗎？」為題，16日於Dcard表示，自己近日晚上的時候去好市多，結帳區人潮很多，前面一組客人是阿嬤、女兒、孫子的3人組合，結帳由阿嬤處理，女兒一直站在推車旁邊，孫子則是在推車上睡覺。店員詢問：「小孩子頭下的鱈魚香絲也要結帳嗎？」女兒表明要，然後一邊碎碎念，一邊心不甘情不願的拿起來，要求店員迅速完成動作，「你刷完趕快放回來可不可以啊？我兒子在睡覺耶，他這樣子很不好睡」。

後來店員發現阿嬤後面自己帶的小推車上面，藏著玩具跟好市多的購物袋，因此又問道：「這裡面也是要結的嗎？」阿嬤結巴回應：「呃⋯欸⋯對啦」，並問女兒是否決定要買，女兒將玩具丟給店員，並說道：「不要買了啦！帶他去玩具反斗城就好」。店員接著詢問：「那這個購物袋要嗎？」，女兒立即表明不要，阿嬤被問及車子裡是否還有其他東西，最後尷尬笑回「沒有了啦...哈哈哈」。

原PO目睹一切後，認為刷卡環節雖然混亂仍可以體諒，不過該組客人從開始到結束整整花了15分鐘，其他人見狀紛紛改排其他結帳櫃檯。她也疑惑指出，「這樣子寵小孩真的很常見嗎？很正常嗎？我只是個大學生，可能不了解現在的教育風氣，可以請大家幫忙讓我知道這樣真的對嗎？」

對此，有網友認為這行為根本是行竊，「比起寵小孩，怎麼看起來更像是想順手牽羊？」、「完全不是寵小孩，整個過程都是想利用孩子，和與孩子有關的東西順手牽羊」、「所以原本是要偷渡商品出去！？」、「看起來是要偷東西吧，跟寵小孩有關嗎？」、「覺得不是寵小孩，是想拿小孩當掩護」、「這只是在利用小孩來達成自己貪小便宜，想要偷拿商品的行為而已，想說被抓包就拿小孩來搪塞」、「搞不好以前也用這招矇混過關」。

另外也有人直言，「這不是寵小孩，是家長根本沒長大吧？看阿嬤這樣，就知道為什麼他媽這麼誇張」、「小孩睡覺沒有問題，但媽媽跟阿嬤的態度很有問題」、「以後遇到這種恐龍家長還是閃遠一點」、「媽媽要教小孩不能在推車上睡覺，什麼時候做什麼事、不能做什麼事」、「把賣場推車當嬰兒車在用，什麼社會底層素質都有」。

好市多 偷竊

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