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愛女才滿周歲...1家3口深夜外出魂斷國道 追撞駕駛曝狀況悲喊：我們也是受害者

她見捷運座位上2坨衛生紙喊「太噁心」 網幫緩頰推測其用意

聯合新聞網／ 綜合報導
日前在捷運某線車廂中看到的座椅上有兩坨濕掉的衛生紙，直喊「真的是太噁心了！」圖擷自Dcard
日前在捷運某線車廂中看到的座椅上有兩坨濕掉的衛生紙，直喊「真的是太噁心了！」圖擷自Dcard

在台灣搭捷運，應該不會遇到類似大陸新聞媒體曾報導過，中國大媽在捷運車廂當場上大號或是小號的畫面。不過有位女網友在Dcard貼文敘述，日前在捷運某線車廂中看到的座椅上有兩坨濕掉的衛生紙，直喊「真的是太噁心了！」

從原PO貼出的照片看到捷運車廂緊鄰博愛座的一般座位上分別放著2坨衛生紙，左邊座位上的比較大坨，右邊像是一張平舖在座位上，這些衛生紙像是曾擦拭過座位上遺留的東西。文中，她沒註明是捷運哪條線，也不知道座位上的液體是不是尿，有人先用衛生紙擦拭過但沒擦拭乾淨，用過的衛生紙也遺留在座位上，讓她大喊「真的太噁心了」，並感嘆放衛生紙的方式「是要叫誰清理？」

有網友看完貼文表示，「衛生紙說不定是其他乘客放的」、「先別這麼激動，先想想是不是有可能是對方身體有狀況，那個人不一定是惡意的」、「覺得衛生紙放著也好，有警示效果」、「衛生紙有可能是別人放的，怕人家坐到，可能覺得有衛生紙在那比較會讓人注意，不要坐到」、「說不定是有人發現椅子上濕濕的，好心人放衛生紙在上面（我有時候也會這樣）」、，也有人贊同原PO說，「濕濕的，沒處理掉的確不ok」。

也有人分享自己的經驗，「曾經看過位置上有大便的，結果有人沒看到坐下去，看到時他已經坐在那，來不及提醒他」、「就會有沒公德心的人啊！以前在全聯工作時也遇到，小屁孩大便在地上，媽媽還說大快一點」、「我真的捷運上坐過尿，從此要坐之前都會檢查」。

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