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他嫌年輕人平日不加班太懶惰！網友嗆：奴性太高、薪水太爛學不來

聯合新聞網／ 綜合報導
網友感嘆現在的年輕人平日都不加班，越來越懶惰了。示意圖／Ingimage。
網友感嘆現在的年輕人平日都不加班，越來越懶惰了。示意圖／Ingimage。

現在年輕人除了工作性質需加班外，多數人都不加班。 有一位男網友在「匿名公社」貼文感嘆，「現在的年輕人越來越懶惰了」，當年只有對社會沒用的人才不加班，何況現在都有周休二日。這番言論引起網友們熱議，有人直接嗆說「奴性太高、薪水太爛，年輕人真的學不來」。

原po貼文中感嘆說，想當年自己一周做六休一，每天上班12小時，薪水才能養活家人、買房買車和置產，而只有對社會沒用的人才不加班，現在都有周休二日，要年輕人平日加班都不願意，他們真的越來越懶惰了。

網友們看完貼文後，憤憤不平的回應表示，「此一時彼一時，再者，人比人氣死人啊（攤手）」、「賺錢的方式很多種」、「現在年輕人講求的是下班後的生活品質，就像是公司加班一個小時才一百多元，不如跑外送當兼差還比較好賺」、「問題是大環境下，有些想加班也沒得加」「以前房價低，吃喝玩樂價格也便宜，現在能給多少才是關鍵，薪水也沒有翻倍漲」、「因為現在就算加班下去也買不起房，懂嗎？」、「那要看黑心的慣老闆給了多少加班費」，「給多少錢做多少事，加班費給的太少，不爽加班，薪水太少，有做8小時就不錯了」。

有網友直白的表示，「還是適度放鬆自己，讓自己休息，現代人活著不容易啊！」、「周休二日，才是真正的有休息到」、「我不只周休二日、見紅休，還有二個半月的寒暑假，我照樣買車買房、買地置產，還存了七八百萬，你做六休一是厲害在哪？」。

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