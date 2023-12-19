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飛日本買UNIQLO「口袋被藏3標籤」 他傻眼多付錢：真有小偷

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男子買UNIQLO衣服，回飯店才發現口袋被塞進3個標籤。圖／翻攝自爆廢公社
一名男子買UNIQLO衣服，回飯店才發現口袋被塞進3個標籤。圖／翻攝自爆廢公社

許多台灣人喜歡出國到日本，趁日圓貶不停的時候爆買衣服、藥妝、零食等划算好物。不過一名網友抱怨，自己在日本服飾店UNIQLO購物，回飯店才發現其中一件外套的口袋被塞進3張標籤，對此，有人直呼「看來每個國家都有0元購愛好者」。

一名男網友18日於臉書社團「爆廢公社」發文表示，自己先前在日本UNIQLO御徒町店買一堆衣服，當下沒有清點總數量，回飯店後打開衣物，才在新外套的口袋裡面，發現有人將3張電子標籤折在一起偷藏進去。他透露當時店內是感應標籤結帳的，所以拿出帳單核對，確認自己有被多算到錢。

原PO直言，不幸中的大幸是機器只感應到一件衣服，多算到一件的價格，自己損失不多，但他傻眼感嘆「還真的有小偷」，也提醒「各位買衣服，記得核對一下數量，或是摸摸新衣服的口袋」。原PO在留言處提到，自己因為買了19件物品，所以店員直接裝袋感應，「有退稅…但是（店員）沒有確認（件數）」。

貼文曝光後，引起網友們熱烈討論：「看來每個國家都有0元購愛好者」、「好恐怖，結帳要小心」、「間接幫店員補齊了失竊金額」、「我之前也有遇到！隔天直接過去跟店員說，他們會幫你協助退費。本來都打算吵一架了，結果他們態度好到吵不下去！」、「買東西都不算自己買多少件多少錢嗎？感覺很常看到這種事情發生」、「買衣服原本就要檢查有沒有瑕疵，以免穿了才發現有拉鍊或什麼地方破了！像我這樣有檢查瑕疵的步驟，就會發現口袋裡有東西了」。

也有人指出：「我們走退稅通道要一件一件刷，可能道頓堀、心齋橋的比較認真」、「正常是要在櫃檯一件一件刷，然後退稅吧？我在小倉跟天神都是店員一件件刷金額」、「走退稅的就算用感應也會跟你確認件數，這樣就不會搞錯」，還有內行人點出：「這間店很容易商品拿了就往外走了，它的地下室是個寶藏區」。

UNIQLO 小偷 標籤

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