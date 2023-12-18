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很有禮貌？台灣人超愛講4個字 網精闢分析「準備佔便宜」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在PTT發文指出，最近發現台灣人真的有夠愛講「不好意思」，國外媒體也曾經過「永不停止道歉的島嶼」來形容台灣人的「不好意思文化」，僅示意圖，人物與內文無關。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
網友在PTT發文指出，最近發現台灣人真的有夠愛講「不好意思」，國外媒體也曾經過「永不停止道歉的島嶼」來形容台灣人的「不好意思文化」，僅示意圖，人物與內文無關。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

你在生活中也常聽到台灣人說這句話嗎？有一名網友表示，發現台灣人真的有夠愛講「不好意思」這4個字，表面上好像很有禮貌，但其實只要開車、騎車就能發現台灣人骨子裡也不是那麼有素質，好奇「這種習慣是什麼時候開始的？」，引起網友熱議。

網友在PTT發文指出，最近發現台灣人真的有夠愛講「不好意思」，國外媒體也曾經過「永不停止道歉的島嶼」來形容台灣人的「不好意思文化」，原po認為，說出這句話表面上好像很有禮貌，但其實只要開車、騎車就能發現台灣人骨子裡也不是真的那麼有素質，好奇這種習慣是從何時開始的？

不少人表示，「不好意思不是道歉啊」、「日本也是這樣，拿個大鈔在7-11，也會說個不好意思」、「不錯啊，就是一個有禮貌有教養的發語詞」、「就只是禮貌性的發語詞，表示無惡意」、「習慣了，麻煩別人不好」、「禮多人不怪啦，有些人很小心眼的」。

很多人也分析，其實就只是一個要做出不禮貌行爲的前言，「嘴上講不好意思，心裡其實是…供參」、「不好意思也沒認錯啊…」、「不是真心的說」、「台灣不好意思又不值錢，多說一點也沒差」、「我是為了等等的不禮貌道歉」、「台灣的不好意思，就是等等要冒犯你了要準備佔你便宜了，再來就沒再跟你客氣了」。

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