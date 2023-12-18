他網路訂房實際入住大縮水僅7坪要4280元 業者：含公共空間

國旅住宿也有算公設比了？一名男網友抱怨上周帶家人至嘉義玩，在訂房網站訂了約15坪大小的雙人房，價格是4280元，實際入住才發現特大床變一般雙人床，室內也僅6、7坪，反映後得到業者這樣的回覆，「訂房網站上面寫的坪數，是包含旅館認定住客可以使用的公共空間」，最後他選擇退費離開。

該名網友在爆料公社公開版po文說帶家人去嘉義旅遊，入住一間新的複合式汽車旅館，訂房網顯示的是50平方米（約15坪）及特大床，「我認為的特大床可能是king size 雙人床，想不到是一般雙人床。」

此外，房間內部看起來頂多就6、7坪，根本不像訂房網上描述的15坪，「我知道國旅盤，但不至於這麼誇張吧？心裡真的很多問號。」結果他們整個晚上找不到其他旅館能住，只好連夜再回新竹。

另根據 《ETtoday新聞雲》報導指出，旅館經理出面回應，表示對顧客的體驗感到十分抱歉，可能是櫃台人員安排房間疏失，未來會再調整，也希望顧客再回訪，會給予其他優惠。

貼文底下也有不少網友們議論說，「連住宿也玩文字遊戲，難怪沒人要國內旅遊」、「這好像應該改叫旅社」、「訂房網照片和實際差太多，廣告不實」、「優質勸世文」、「再貼1600可以飛沖繩了」、「好好規畫出國吧。」