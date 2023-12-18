老闆狂換新車…員工「季獎金」卻是從本薪扣 他怒了：一堆鬼公司

「彰化真的一堆鬼公司、慣老闆！」一名網友爆料以前待過某傳產，剛進去時月薪3萬元，而公司配發的「季獎金」竟是從員工原本的薪水裡扣，「不就我自己給自己發季獎金？」更傻眼的是，員工明明都賺不多，老闆卻每年換新車。貼文曝光後，也引發網友熱議。

原PO在臉書社團《匿名公社》發文指出，以前的公司位於彰化縣，主要做橡膠發泡的產品，「剛進去薪水開3萬，勞保投保級距不到位就算了，還搞什麼『季獎金』，好笑的是『季獎金』是先從個人每個月的薪水先扣5％～10％，扣完兩個月後，第三個月再一次給」。

原PO舉例，他薪水3萬，每個月扣掉勞健保後約剩2萬8，再扣掉「季獎金」2千多元，所以實領2萬5左右，第一個月跟第二個月都是領2萬5左右，然後第三個月，公司先發給他2萬5，再給一筆「2千5乘以三個月」的季獎金，「靠X，有人『季獎金』是這樣算的？啊不就我自己給自己發『季獎金』？」

原PO嘆道，彰化真的一堆鬼公司、慣老闆，公司員工薪水都不高，卻可以看到老闆每年都換車，年輕人還是往都市去發展吧。

對此，網友紛紛表示，「這樣勞保公司才可以以高報低呀，6％也可以省了不少錢了」、「彰化中小企業老闆多，有錢人多，然後也最低薪」、「雲林也有喔，哈哈哈哈哈哈哈哈哈，逃漏稅的方法」、「常請假、遲到還順便扣除季獎金，老闆爽歪歪」、「某些企業也是這樣的，還要逼員工簽同意書，老闆真的很會打算」。

也有過來人分享，「我台北我工廠也是，還比你更扯，我們是一年發一次，加薪水也是加在所謂的獎金裡面」、「以前的老闆是天天去金錢豹，然後跟你説公司沒賺錢，所以不調薪、不發年終」、「北部聽過薪水3萬5，但三個月還半年5千先不發，等你再做三～六個月後再一次給」。