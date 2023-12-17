機車行估價費收3萬？業者稱「10%公定價」 被眾人打臉：擺明是坑人
在路上騎車發生車禍，若要修車或索賠，往往需要請車行幫忙估價。不過一名網友分享，他近日騎重機摔車，估價估出來竟然要30萬元，讓他決定不想修車，沒想到車行居然要求他支付10%估價費用3萬元，才能把車牽回去，讓這名網友感到十分不合理。
原PO在Facebook社團「匿名公社」發文表示，最近騎重機摔車，請車行開估價單，怎料估出來的金額比買一台新車的價錢還高，因此他決定不想修了。然而，車行卻要他付估價費3萬，才能把車牽回去，還聲稱業界收10%是公定價，讓原PO超困惑，「第一次遇到，請問是這樣的嗎？」
貼文引發網友討論，紛紛表示「估價3萬太離譜，直接報警」、「嚴重車損的估價本來就要收錢，只是3萬真的是搶劫的行為」、「這不是估價，是搶劫」、「有些商家確實會趁機做不當的收費之舉，擺明就是坑人啦」、「事前有沒有先告知，如果沒有要修會收取一定費用？」、「遇到黑店了」。
事實上，根據新北市機車公會明文規定，估價費要以總價的10%計算，但是上限是1000元，且店家不能亂收費或強制扣車；也有網友建議原PO，可以問機車公會或消保官大型重機的估價最高費用。
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