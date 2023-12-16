台南人說「我要去台南」什麼意思？答案釣出在地人瘋回：完全認同
不同地方有時會出現不同的「在地用語」，近期臉書粉專「台南式 Tainan Style」貼出了一段趣聞，解釋台南當地人如果說「我要去台南」是什麼意思？結果吸引了1.7萬人朝聖，答案讓不少人直呼「完全認同」、「沒錯」、「我也是」。
臉書粉專「台南式 Tainan Style」貼出了一張圖文，上面寫著，「當住在台南的人跟你說，我要去台南，他的『台南』大概是這個意思」，在地圖中標出了「北區、中西區」，答案也就是要進「市區」的意思。
貼文至今已經超過1.7萬人按讚，不少人直呼「完全認同」、「沒錯」、「應該說這個小圈區域以外的，都會這樣說」、「真的就是這樣」、「正解」、「很精確」、「真的是這樣說，第一次聽到也是傻眼」、「這個只有在地的才知道怎麼騎」。
也有住其他地方的網友回答，「其實高雄市也是」、「市區，新竹也是這樣說」、「嘉義縣也這樣啦！去嘉義市也會說要去嘉義」、「台東人、花蓮人說要去台東、花蓮也是這個意思」、「宜蘭人說要去宜蘭也是一樣啊」。
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