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鎮店搖錢樹！上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺31億

不景氣讓台灣商圈蕭條？ 眾人齊反駁：中山商圈人潮炸裂

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友認為台灣商圈蕭條，但遭多人反駁指中山商圈總是人潮滿滿。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
有網友認為台灣商圈蕭條，但遭多人反駁指中山商圈總是人潮滿滿。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

假日出門逛街消費成為台灣人的休閒日常，不過有網友發現，過去台灣有許多知名商圈，現在市況卻相當蕭條，認為是因為不景氣導致消費力下降。沒想到，此發言反而遭到大批網友吐槽，表示現在台北市的「中山商圈」經常人滿為患。

一名網友在PTT八卦版以「沒人發現台灣一堆商圈都在走向蕭條嗎！」為題發文表示，近期經過台北東區，在過去熱鬧的時段，如今卻沒什麼人，讓他感嘆過往總是擠滿人的知名商圈，這些年愈來愈蕭條。

原PO指出，雖然很多人會說是電商興起，大家改用網購模式，「問題是蝦皮到現在都還在賠錢，PCHOME也在賠錢，只有MOMO一家比較賺錢而已」。他認為歸根究柢，就是台灣民眾的消費力道變小了。

不過，原PO的觀點遭到許多網友反駁，其中網友們紛紛指出中山商圈現在超熱門，「都換到中山了你還在東區」、「中山人潮很誇張」、「中山、信義、西門町假日都爆，中南部的夜市，一中商圈那些也很誇張，淡水、旗山、鹿港假日也是超多人」、「沒人發現有很多新商圈嗎？多出去走走吧」。

也有網友分析部分商圈沒落的原因，「店租太貴，非精品售物店很難跟電商競爭，實體店不好做」、「要品質沒品質，要特殊性也沒有，品項太少」、「東區跟房租有關」、「百貨商場一間一間開沒發現嗎？誰還要在外面風吹日曬雨淋逛街邊店？」、「消費模式改變加上商圈轉移，很正常」。

東區 夜市 蝦皮

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