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台人愛插隊？他到日本買東西結帳見1亂象 網怨：1天就看到3組
「愛排隊」是台灣特別的文化，每當有新店開幕，或有優惠活動時，總會看見一窩蜂的排隊人潮，而既然要排隊，當然就免不了會出現「被插隊」的情形。日前，一名網友到日本旅遊，在逛街排隊結帳時卻遭人插隊，結果對方竟是台灣人，儘管他出言提醒仍被忽略，讓他忍不住發文抱怨。
該名網友在PTT上以「有沒有台灣人出國也愛插隊的八卦」為題發文，他表示自己近日去北海道札幌玩，到當地一家知名連鎖商店購物，準備結帳時卻遭人插隊，結果對方也是台灣人，他當下提醒對方「該排隊吧」，沒想到對方仍舊沒聽見，讓他怒轟「台灣人出國也要插隊」。
文章曝光，網友們紛紛熱議，「水準不意外」、「台灣人本來就沒人情味」、「光是在日本一天就看到三組低水準台灣遊客，插隊，搶位，用破爛英文把廟當他家」。
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