台人愛插隊？他到日本買東西結帳見1亂象 網怨：1天就看到3組

生日本應是開心事，前提是有人一起慶祝。臺灣1名家長在網上表示，12歲兒子最近生日，由於是小學最後的「牛一」，所以約好朋友前來家中慶祝，事前曾經確認，亦告知同學家長，但最後仍慘被集體「放鴿子」，大部份「失去蹤影」，連解釋都沒有，只有一家人慶祝，但壽星仍然難過得走出房間爆哭，而且問道是否「自己人緣其實很差？」。線民在帖文齊聲安慰，紛紛向他說生日快樂，亦有別人慨嘆「提早明白成年人的世界很容易」、「早點長大不是壞事」。

2023-12-14 18:16