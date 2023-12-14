12歲男童辦生日會…同學集體「放鴿子」 壽星爆哭1句極心酸

生日本應是開心事，前提是有人一起慶祝。臺灣1名家長在網上表示，12歲兒子最近生日，由於是小學最後的「牛一」，所以約好朋友前來家中慶祝，事前曾經確認，亦告知同學家長，但最後仍慘被集體「放鴿子」，大部份「失去蹤影」，連解釋都沒有，只有一家人慶祝，但壽星仍然難過得走出房間爆哭，而且問道是否「自己人緣其實很差？」。線民在帖文齊聲安慰，紛紛向他說生日快樂，亦有別人慨嘆「提早明白成年人的世界很容易」、「早點長大不是壞事」。

樓主在「匿名公社」表示，日前是兒子12歲生日，由於是小學最後1個生日，所以約好同學到家中慶祝，事前更確認過一次，甚至告知同學家長。樓主續指，兒子在學校有6名關係不錯的同學表明會前來慶祝，所以他們一早就預訂好炸雞、薄餅和蛋糕。

不過，在生日當天，本來答應出席的同學卻集體「失蹤」，除了其中1人稱發燒之外，別人完全沒有任何通知，對短訊更是已讀不回，兒子本來以為同學準備驚喜，卻是「有驚無喜」，等到最後都沒人出席，兒子心情大受影響，一家人只能草草吃晚飯、吹蠟燭和吃蛋糕。

樓主詢問如何安慰兒子。（示意圖／Ingimage）

兒子當晚心情仍然非常差，甚至躲在房間大哭，只有接近晚上10時，才有1名同學發送訊息祝賀生日快樂，兒子哭訴「平常大家都很好，難道自己人緣其實很差？」。

樓主詢問「身為家長的你們能給孩子什麼安慰？第一次遇到這種狀況，他說明天也不知道怎麼面對同學」。貼文一出，大批網友齊聲安慰，又紛紛留言向樓主兒子說生日快樂，亦有別人慨嘆「提早明白成年人的世界很容易」、「早點長大不是壞事」、「提早體會社會的冷暖」、「提早學習不要有期待感就不會有傷害」。

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文章授權轉載自《香港01》