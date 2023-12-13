以前沒導航怎找路？千人掀回憶殺 點名「這1物」：痛苦而懷念的時代

現代人外出十分仰賴Google地圖，車內也必備衛星導航，因此近日就有年輕網友好奇，在還沒有導航的年代，人們都是靠什麼方法抵達目的地呢？貼文一出，意外激起大批網友共鳴，逾千人留言「憶當年」。

一名網友在爆料公社發文，他表示，現代人多習慣使用衛星導航找路，好奇發問「那以前沒有衛星導航的時候，要怎麼開車到目的地？」

貼文一出，大批網友解答，以前的時代都靠「地圖」找路，「爸爸都看地圖，很厲害的」、「地圖還有超強記憶的爸爸」、「腦袋＋地圖就是最佳的導航系統」、「車上一定會有一本厚厚的全台地圖」、「打開地圖會一直有驚喜，也很好玩」、「以前不管開車或騎車，每個人車上都有一本各縣市地圖集」。也有人分享自己的找路撇步，「看指標」、「我都跟著前面的車走」、「跟在公車後面慢慢開」、「我都用羅盤看方位」、「方向感」、「沒人問時就靠擲筊」。

除了地圖外，也有許多鄉民分享，當時大多是向計程車司機、檳榔攤、警察局問路，「路長在嘴巴上」、「早期計程車大哥真的很強，認識的路超多，甚至跨區都能夠知道」、「出外人的好朋友是檳榔攤」、「問當地店家、警察局」。

另外，貼文也讓不少人回憶起當年沒有導航的日子，「只要有禮貌、肯開口，台灣這塊土地的人們都非常的熱情，2、3、4年級生最有感，讓我有點懷念以前科技沒這麼發達的時期」、「以前很好玩，問5個人都指不同方向，出去玩跟大冒險一樣，刺激又好玩」、「好懷念那艱苦到達目的地的時光」、「讓我最痛苦的時代」、「重點是以前的路沒那麼複雜，車子也沒那麼多」。