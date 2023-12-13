快訊

總統、副總統候選人電視政見發表會12月20日登場 共4場日程出爐

稱職位是世上最困難外長工作…吳釗燮接受外媒採訪 表明總統大選後辭職

男考上研究所被親友酸是在洗學歷 網：薪水變高才重要

聯合新聞網／ 綜合報導
網友去讀研究所卻被親友酸是在洗學歷，讓他很無語，不禁要告訴這些親友「你們知道這間研究所很難進去嗎？」新聞示意圖。路透
網友去讀研究所卻被親友酸是在洗學歷，讓他很無語，不禁要告訴這些親友「你們知道這間研究所很難進去嗎？」新聞示意圖。路透

有一位男網友在Dcard發文表示，因當年學測考差了，所以只能選擇住家近的一間私立大學就讀，畢業後也很順利考上會計師證照。後來回頭去讀研究所卻被親友酸是在洗學歷，讓他很無語，不禁想要告訴這些親友「你們知道這間研究所很難進去嗎？」

原po表示，因當年學測沒考好，所以選擇住家附近的私大就讀，畢業後也考上會計師證照。工作後也沒想要再繼續讀研究所，結果事與願違，公司老闆希望原po去讀研究所，因為會有不同的視野變化，而且換工作時學歷高會對自己有幫助。原po當年因為學測考太爛，早就打消再讀研究所的念頭，老闆既然要求去讀，只好硬著頭皮每天晚上準備複習，結果還真的如願考上一間不錯學校的研究所。誰知這時親朋好友開始閒言閒語，四處酸說原po是在洗學歷，這讓原po聽後很無語，不禁要說「你們知道研究所很難進去嗎？」

網友們看完貼文內容後，紛紛留言安慰說，「會計師已經很強了」、「能考上會計師代表你能力已經不錯了，不要太在意旁人眼光」、「會這樣酸你，表示他們很羨慕你」，有人表示別在意洗學歷一事，「是不是洗學歷根本無所謂，他們只是嫉妒你學歷比他們高而已」、「洗不洗有所謂嗎？對以後有幫助就好了啊！是關他們屁事」、「洗就洗啊！他們愛講給他們講，老子學歷就比你高」、「洗學歷有什麼不好，幹嘛在意別人的看法」。

也有人表示「有實質幫助」才重要，「我覺得薪水會變多最實在，非頂大我覺得都不算洗學歷」、「其實你也不用糾結什麼，薪水變高才是主要的目的」，有網友建議說，「我能理解，就不要在意別人眼光，生活是自己在過，不是那些說話的人幫你過」、「你確定那些是朋友而不是仇人？要不要換個朋友圈啊」。

會計師 研究所

相關新聞

男考上研究所被親友酸是在洗學歷 網：薪水變高才重要

有一位男網友在Dcard發文表示，因當年學測考差了，所以只能選擇住家近的一間私立大學就讀，畢業後也很順利考上會計師證照。後來回頭去讀研究所卻被親友酸是在洗學歷，讓他很無語，不禁想要告訴這些親友「你們知道這間研究所很難進去嗎？」

台灣有日韓這種無缺點奇才運動員嗎？ 網一致推崇：唯她莫屬

旅美「二刀流」日籍球星大谷翔平成為自由球員後，日前宣布轉戰洛杉磯道奇隊，簽下10年7億美元（約新台幣220億元）的天價合約，成為北美職業運動史上最大合約。有一男網友在ptt發文表示，大谷翔平是百年難得一見的棒球奇才，他不僅個性好、沒負面新聞，投打「二刀流」還打破一堆MLB歷史紀錄。說到這裡，原po想問日本職棒有大谷翔平，韓國電玩有Faker稱霸，那台灣有誰是幾乎沒有缺點的頂尖運動員？

親子廁所「開關按鈕」設嬰兒座旁 媽媽崩潰：中途被按開門怎麼辦？

現在廁所普遍都會有親子廁所、無障礙友善廁所，不過有時設計者沒想到實際使用的問題，會設計出令人哭笑不得的規劃。日前有位網友發現，有間親子廁所的育兒座位旁就是「開關按鈕」，過來人一看笑瘋「孩子在按鈕面前，可是六親不認，隨時陷媽媽於不義」。

工作三年遭資遣 只因遭顧客Google評論他「長得醜」

在職場，員工被資遣的原因百百種。近期就有一名小吃店員工因顧客在Google評論留下3顆星並寫道：「男店員不知道在忙什麼，男生長得醜這樣生意怎麼好」，事後遭到老闆開除，讓他相當傻眼，引發網友熱議。

一堆人在背！女抱怨搭捷運「1款包包」超惹人厭 全場反擊：很方便啊

每當上下班尖峰時段時，捷運或是公車上總是擁擠到連下車都很困難，讓人困擾又很心累。最近有一名女網友抱怨，「爲什麼一堆人都喜歡背後背包」，認為已經是一個製造空間阻塞的來源，疑惑「到底有多方便？」，網友看完也點出關鍵，「應該是要檢討人很多還不往前背的人」。

外送員接到預約訂單 備註欄「1要求」秒傻眼：讓人鼻酸

外送員的工作是把餐點送到客人手上，不過有時會收到客人的特別的要求，讓人哭笑不得。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。