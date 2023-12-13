男考上研究所被親友酸是在洗學歷 網：薪水變高才重要

有一位男網友在Dcard發文表示，因當年學測考差了，所以只能選擇住家近的一間私立大學就讀，畢業後也很順利考上會計師證照。後來回頭去讀研究所卻被親友酸是在洗學歷，讓他很無語，不禁想要告訴這些親友「你們知道這間研究所很難進去嗎？」

原po表示，因當年學測沒考好，所以選擇住家附近的私大就讀，畢業後也考上會計師證照。工作後也沒想要再繼續讀研究所，結果事與願違，公司老闆希望原po去讀研究所，因為會有不同的視野變化，而且換工作時學歷高會對自己有幫助。原po當年因為學測考太爛，早就打消再讀研究所的念頭，老闆既然要求去讀，只好硬著頭皮每天晚上準備複習，結果還真的如願考上一間不錯學校的研究所。誰知這時親朋好友開始閒言閒語，四處酸說原po是在洗學歷，這讓原po聽後很無語，不禁要說「你們知道研究所很難進去嗎？」

網友們看完貼文內容後，紛紛留言安慰說，「會計師已經很強了」、「能考上會計師代表你能力已經不錯了，不要太在意旁人眼光」、「會這樣酸你，表示他們很羨慕你」，有人表示別在意洗學歷一事，「是不是洗學歷根本無所謂，他們只是嫉妒你學歷比他們高而已」、「洗不洗有所謂嗎？對以後有幫助就好了啊！是關他們屁事」、「洗就洗啊！他們愛講給他們講，老子學歷就比你高」、「洗學歷有什麼不好，幹嘛在意別人的看法」。

也有人表示「有實質幫助」才重要，「我覺得薪水會變多最實在，非頂大我覺得都不算洗學歷」、「其實你也不用糾結什麼，薪水變高才是主要的目的」，有網友建議說，「我能理解，就不要在意別人眼光，生活是自己在過，不是那些說話的人幫你過」、「你確定那些是朋友而不是仇人？要不要換個朋友圈啊」。