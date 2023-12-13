台灣有日韓這種無缺點奇才運動員嗎？ 網一致推崇：唯她莫屬

旅美「二刀流」日籍球星大谷翔平成為自由球員後，日前宣布轉戰洛杉磯道奇隊，簽下10年7億美元（約新台幣220億元）的天價合約，成為北美職業運動史上最大合約。有一網友在ptt發文表示，大谷翔平是百年難得一見的棒球奇才，他不僅個性好、沒負面新聞，投打「二刀流」還打破一堆MLB歷史紀錄。說到這裡，原po想問日本職棒有大谷翔平，韓國電玩有Faker稱霸，那台灣有誰是幾乎沒有缺點的頂尖運動員？

原po文中說，大谷翔平除了是棒球奇才外，他的為人不僅謙虛，節儉、孝順、品行優良，更是尊敬前輩，跟後輩麻吉，平常還會去球場撿垃圾，還傳出他寧願一年只領200萬美金（約6000萬新台幣），其餘的錢延後支付沒差，只為了幫助球團奪冠。

原po還提到韓國的電競界傳奇Faker（本名李相赫），「雖然LOL《英雄聯盟》電競史大概只有十幾年，他就拿過4次冠軍」。他除了滿腦子只有電競外，「也幾乎沒有任何負面的新聞，自律、待人親切、節儉、品行各種都是最頂的」。大谷翔平和Faker的行徑趨近完美，原po不禁想問一下，在台灣有這樣幾乎沒有缺點的頂尖運動員嗎？

網友們看完貼文後，紛紛回應一致推崇台灣女子羽球運動員戴資穎，「說運動員，那當然是戴資穎」，也有人點名「陳金鋒、彭政閔、陳信安」、「早期二郭一莊（郭源治、郭泰源、莊勝雄）也很優秀」，也有人提到「當年還是有大樹哥（王建民）啊！」，還有人說馬拉松選手「林義傑」更是不可多得的優秀運動員。最後有人補充說，「韓國有孫興愍吧，東亞唯一的足球巨星」。