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親子廁所「開關按鈕」設嬰兒座旁 媽媽崩潰：中途被按開門怎麼辦？

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友PO出親子廁所的設計，許多人直呼「要是媽媽上廁所到一半，孩子按開門怎麼辦？」認為按鈕太靠近兒童座位。圖擷自臉書社團「路上觀察學院」
一位網友PO出親子廁所的設計，許多人直呼「要是媽媽上廁所到一半，孩子按開門怎麼辦？」認為按鈕太靠近兒童座位。圖擷自臉書社團「路上觀察學院」

現在廁所普遍都會有親子廁所、無障礙友善廁所，不過有時設計者沒想到實際使用的問題，會設計出令人哭笑不得的規劃。日前有位網友發現，有間親子廁所的育兒座位旁就是「開關按鈕」，過來人一看笑瘋「孩子在按鈕面前，可是六親不認，隨時陷媽媽於不義」。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，只見嬰兒座位旁緊鄰著廁所「開關門按鈕」，而且距離短到小嬰兒的手也可以勾到，讓原PO驚呼「這樣設計我覺得很不行」。

文章曝光後，引來許多家長共鳴「這設計師一定沒有孩子，太天真了！孩子在按鈕面前，可是六親不認，隨時陷媽媽於不義」、「大部分的孩子看到按鈕時，有強迫症會不自主伸出手，想知道按下去會有什麼後果」、「這按鈕的高度明明就可以再往上，根本像是故意做在孩子的手旁邊，讓小孩子按開門的」、「當妳放置好小孩，正脫下褲子時，小孩手賤按了開門……」、「世界上最快的生物就是獵豹、遊隼還有寶寶的那隻手」、「我常常在廁所聽到門裡狂喊：『不可以按』」、「作為曾經上廁所被小孩開過門的媽媽，真的是心有戚戚焉，很糗」。

不過也有網友指出，這種設計是給身障人士使用的，他指出「這種廁所是屬於共融式的身障／親子廁所，大家只想到親子卻忘了身障者，很多身障者是屬於上肢體損害手部功能較弱，如果廁所是傳統喇叭或水平鎖，身障朋友進的去也出不來，身障根本無法將門上鎖，反而造成更大的不便，所以在2010年修正建築物無障礙空間設施計畫規範，皆改為電動按鈕開關，包含水龍頭，馬桶沖水等一併修改成感應或觸碰式，各位家長如果使用完，都建議將小孩帶出去自己再如廁，否則就算那個位置不是設置小兒座椅，小朋友沒有控制好依然會去按開，因為在他眼中那就是好玩的按鈕」。

廁所 身障者 嬰兒

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