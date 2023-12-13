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工作三年遭資遣 只因遭顧客Google評論他「長得醜」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在餐飲業工作3年，但因Google評論遭到資遣。示意圖，非新聞當事者。Ingimage
一名網友在餐飲業工作3年，但因Google評論遭到資遣。示意圖，非新聞當事者。Ingimage

職場，員工被資遣的原因百百種。近期就有一名小吃店員工因顧客在Google評論留下3顆星並寫道：「男店員不知道在忙什麼，男生長得醜這樣生意怎麼好」，事後遭到老闆開除，讓他相當傻眼，引發網友熱議。

一名網友在Dcard發文提到，自己在一間小吃店工作三年，近期老闆改變經營方向，讓原Po幫忙新店開幕的工作，雖然工作繁忙但都能順利完成。最近某一天，原Po剛忙完廚房的工作，由於現場客人、外送多，其他員工請自己幫忙包便當，但沒人告訴自己當下的工作進度到哪，詢問也沒人理會，只好自己看單處理。

然而，有顧客在該店的Google評論給3星，提到看得出店裡生意不錯，女員工很想趕快出餐，但另外兩名男員工（指原Po）不知道在忙什麼，還強調東西好吃但需要挑選一下員工，更直言：「男生長得醜這樣生意怎麼好」。事後老闆認為原Po已經工作許久怎出現這樣的錯誤，讓他做到月底走人。對此，原Po感到委屈，「因為這樣的評論我就直接被開除了！」

網友們認為問題最大的並非評論者，而是老闆，「應該是怪老闆而不是怪路人吧」、「我看有問題的是老闆吧，因為一個評論就要你滾，你確定不是借題發揮嗎？」、「老闆早就想辭退你，這才實話」。

也有網友認為留言者批評店員長相的行為很不應該，「最有問題的是老闆，但評論的人也很缺德就是了」、「留言有問題，店員長相關他們什麼事」。還有網友決定「刷好評」幫員工復工，「不如說說哪家店和你的名字，我每天幫你留一次5星好評到你復工為止」。

老闆 資遣 職場

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