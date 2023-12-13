外送員接到預約訂單 備註欄「1要求」秒傻眼：讓人鼻酸

外送員的工作是把餐點送到客人手上，不過有時會收到客人的特別的要求，讓人哭笑不得。一名外送員收到客人的預約訂單，發現備註欄有一串留言，要求他寫一些內容在紙上，他看了後不禁直呼，「讓人鼻酸」。

一名網友在臉書粉專「爆料公社」發文，他是一名外送員，前幾天收到客人的預約訂單，備註欄寫了一段文字，希望他拿一張紙寫下以下內容，「上班加油，辛苦你了～我怕你下班肚子會餓，所以就幫你買了一份地瓜球，你看到應該不會哭死吧，愛你喔」，留言中還附上兩顆愛心，原po看了相當傻眼，身為單身狗接到這種訂單，還要幫忙寫情書，「突然很想來一首阿妹的『人質』」，並表示，「你男朋友會不會哭我不知道」、「我現在鼻子很酸是真的」，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「灑狗糧到這種程度，拒接」、「長這麼大沒遇到過這種女友」、「我一定改成我覺得我們不適合，分手吧」、「幫他男友加魔鬼辣，他男友就會哭了」、「地瓜球冷掉很難吃耶，會哭沒錯」、「最前面幫他加一個名字，例如小芬，他很快就會加入你了」、「身為一個合格的單身狗，當然是要在末尾加上別的女人的名字，這樣單身狗的種群數量就可以進一步增加了」、「幫她寫我們分手吧，這最後一餐，吃完好上路」、「不會自己傳line講喔！麻煩外送員幹嘛」、「單身不是很好、單身很自由」。