快訊

不是信義！台北豪宅熱區洗牌 這區與大安區分庭抗禮

中菲南海對峙升溫 解放軍打破常規 052D型飛彈驅逐艦進駐美濟島

有錢人形象趕跑柯文哲年輕票？ 吳欣盈：蔡英文家世也很好

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外送員接到預約訂單 備註欄「1要求」秒傻眼：讓人鼻酸

聯合新聞網／ 綜合報導
一名外送員收到客人的預約訂單，發現備註欄要求他寫一些內容在紙上，看了後不禁直呼，「讓人鼻酸」。非新聞當事者。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
一名外送員收到客人的預約訂單，發現備註欄要求他寫一些內容在紙上，看了後不禁直呼，「讓人鼻酸」。非新聞當事者。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

外送員的工作是把餐點送到客人手上，不過有時會收到客人的特別的要求，讓人哭笑不得。一名外送員收到客人的預約訂單，發現備註欄有一串留言，要求他寫一些內容在紙上，他看了後不禁直呼，「讓人鼻酸」。

一名網友在臉書粉專「爆料公社」發文，他是一名外送員，前幾天收到客人的預約訂單，備註欄寫了一段文字，希望他拿一張紙寫下以下內容，「上班加油，辛苦你了～我怕你下班肚子會餓，所以就幫你買了一份地瓜球，你看到應該不會哭死吧，愛你喔」，留言中還附上兩顆愛心，原po看了相當傻眼，身為單身狗接到這種訂單，還要幫忙寫情書，「突然很想來一首阿妹的『人質』」，並表示，「你男朋友會不會哭我不知道」、「我現在鼻子很酸是真的」，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「灑狗糧到這種程度，拒接」、「長這麼大沒遇到過這種女友」、「我一定改成我覺得我們不適合，分手吧」、「幫他男友加魔鬼辣，他男友就會哭了」、「地瓜球冷掉很難吃耶，會哭沒錯」、「最前面幫他加一個名字，例如小芬，他很快就會加入你了」、「身為一個合格的單身狗，當然是要在末尾加上別的女人的名字，這樣單身狗的種群數量就可以進一步增加了」、「幫她寫我們分手吧，這最後一餐，吃完好上路」、「不會自己傳line講喔！麻煩外送員幹嘛」、「單身不是很好、單身很自由」。

外送員 單身 分手

延伸閱讀

英國叫麥當勞外送竟收「隔夜漢堡」 情侶吃下肚後雙雙病倒

被控偷吃鹹酥雞 外送員辯：吃看看食物有沒有壞掉

不滿爬樓梯？外送員把餐點丟地上 臨走前1動作惹怒眾人

外送員接「特殊」訂單 見對方1舉動機警報案救回一命

相關新聞

外送員接到預約訂單 備註欄「1要求」秒傻眼：讓人鼻酸

外送員的工作是把餐點送到客人手上，不過有時會收到客人的特別的要求，讓人哭笑不得。

到大遠百看電影受困電梯怨處理太慢 網酸：是賠償金太少吧

多數人應該都沒有搭電梯受困的經驗，如果真的遇到了，當然要保持冷靜，尋求專業人士排除故障。日前有一位男網友在臉書分享自己去板橋大遠百威秀影城看電影受困電梯的驚魂記，同時抱怨大遠百危機處理方式仍有重大缺失。

女兒上學「每天帶不同娃娃」 她得知家長心聲反嗆：可悲心態

許多人的童年總是有隻珍愛的玩偶，但有一名網友透露，自己女兒每天都會帶不同的娃娃去幼稚園，其他家長卻透過老師反應「不要一直換」，因為小孩會吵著要買娃娃。對此，網友傻眼直呼，「買不起玩具、買不起娃娃就居然要求老師來限制別人不能帶，多麼可笑、可悲、可憐的心態」。

熱心幫撿手機送警局 因1行徑被告「偷竊」崩潰：社會怎麼了？

許多熱心人士在路上拾獲遺失物時，會馬上送到警察局，不過日前有一名女網友控訴，她老公在娃娃機店撿到一支手機，因為下午要上班，來不及拿到警局，隔天一早送往派出所後，被失主反告「偷竊」，讓她崩潰詢問「現在社會到底是怎麼了？」

不滿爬樓梯？外送員把餐點丟地上 臨走前1動作惹怒眾人

現在外送平台便利，許多人懶得出門，只要用手機輕鬆點，熱騰騰的食物就會由外送員送上門，不過偶爾也傳出外送員與顧客起糾紛。日前有位顧客抱怨，外送員把餐點丟在地上，要走之前還吐了一口檳榔汁，怒問「這樣的態度大家可以接受嗎？」

台灣跟想像不一樣！陸客長住2個月發現10現象「態度變了」

由於政治因素，台灣與中國大陸的關係有些緊張，但民間的交流依然持續著。一名大陸網友日前來台灣待了一陣子，發現有許多出乎他意料之處，因此回國後特地列出自己的觀察，並表示很推薦對岸網友親身體驗一番。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。