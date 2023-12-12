快訊

不忍了！侯辦指郭璽冷飯亂炒、傳不實謠言 趙少康提告

巨人軍來台／兩場門票已賣出8成5 擋掉7000個機器人

鄰居搭電梯「每層樓狂按」他氣炸想罵人！一看角落瞬間發現誤會大了：好有愛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣跟想像不一樣！陸客長住2個月發現10現象「態度變了」

聯合新聞網／ 綜合報導
夜市文化是台灣獨有的在地特色之一。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影
夜市文化是台灣獨有的在地特色之一。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影

由於政治因素，台灣與中國大陸的關係有些緊張，但民間的交流依然持續著。一名大陸網友日前來台灣待了一陣子，發現有許多出乎他意料之處，因此回國後特地列出自己的觀察，並表示很推薦對岸網友親身體驗一番。

網易號原創作者「南瓜觀點」日前發文提到，因為工作上的安排，他在台灣生活了2個月，這段時間發現台灣與他想像中有很大的差異，因此撰文記錄下他觀察到的10個現象。

第一，台灣街頭的廣告招牌有些凌亂，但也散發出一種接地氣的特質，讓他感到既新奇，又別有韻味。

第二，台灣儒家文化意外的深厚，無論是待人和善的態度，或是對教育的重視，都顯現出儒家文化的影響。

第三，夜生活比想像豐富，夜市小吃多元且便宜，讓他大開眼界，而熙攘的人群則讓他感受到台灣的繁華與活力。

第四，特別推薦彩虹眷村、審計新村、夜市、迪化街、大稻埕等這幾個景點，充滿了生活的氣息。

第五，台灣的城市建設確實比大陸落後，隨處可見狹窄街道和低矮老舊的房屋，但也是台灣的魅力所在，充滿了人情味、獨特韻味和歷史感。他也發現不少人並不瞭解大陸，仍認為台灣各方面都較優越。

第六，無論是商店的服務人員或大眾運輸的工作人員，態度都相當熱情，讓他感到溫暖，也加深了對台灣的好感。

第七，出乎他意料的，台灣的行動支付已相當普及。

第八，台北隨處可見日式和韓式等異國料理，展現了台灣多元文化的魅力。

第九，台灣人對大陸人的態度有很大的轉變。好幾次當地人知道他來自大陸後都非常熱情，還向他打聽大陸的發展情況，並表示很想去見識一下，讓他有點意外。

最後他提到，在台灣搭火車時沒有安檢，讓他不太習慣，有點沒安全感。

他表示去台灣一趟，才發現跟他在網路上看到的並不一樣，分享完上述觀點後，也很推薦大家親自來體驗台灣文化。

陸客 夜市

延伸閱讀

大陸網紅狂讚台灣超商「1功能」 呼籲：全世界都要跟進

台灣人為啥不愛中國自助旅遊？他喊「明明不輸日本」 眾人揭1硬傷

開幕1禮拜就大排長龍！士林夜市開賣大陸傳統點心 網友不酸了：確實特別

另類台灣特產？陸女不解為何台人生日愛用「這物」 眾人點頭：這才是經典

相關新聞

台灣跟想像不一樣！陸客長住2個月發現10現象「態度變了」

由於政治因素，台灣與中國大陸的關係有些緊張，但民間的交流依然持續著。一名大陸網友日前來台灣待了一陣子，發現有許多出乎他意料之處，因此回國後特地列出自己的觀察，並表示很推薦對岸網友親身體驗一番。

日本商旅1晚1300早餐抵2餐！他酸爆國旅：住清境8千吃清粥小菜

國內旅遊住宿的價格和品質，常常被拿來跟日本比較。一名網友出國回來之後大讚日本商務旅館的高CP值，並在網路上問眾人「是不是會覺得國旅沒救了」，再度掀起熱烈討論。

救郎喔！天花板清出成堆蛇皮令他頭皮發麻 網驚呼：網拍吧

蛇類在生長、老化的過程中都會經歷蛻皮，脫下薄薄的皮叫做蛇蛻。日前有一名網友發文表示，在家裡的天花板上掃出一堆蛇蛻，引發網友熱議，驚呼「珍貴的中藥」。

不是夾娃娃！回高雄驚見「1種店」狂開 老司機曝暗黑真相

你有見過這種店嗎？一名網友最近回高雄，結果意外發現路上多了很多「棋牌會館」，質疑如果是給人家打麻將的，不就等於「公然聚賭？」，結果有老司機表示，「跟洗錢有關，特定時間有一群小屁孩把風」、「跟按摩店一樣背後有產業鍊的」。

他為知名速食店被一直抹黑抱屈 網不認同：真的退步了

大家喜歡吃速食嗎？一名網友在PTT上發起討論，認為該品牌速食店25年不過只漲了3成左右，為何一直被無良人士詆毀？

2024春假只放7天！他對比前兩年直嘆「太可悲」 全場轟：不補班又嫌假少

2023即將結束，春節倒數2個月，不少民眾已經在安排連假出遊計畫。不過有名網友抱怨，2024年假只放7天，但2022和2023年分別放了9天和10天，讓他大嘆「也太可悲了吧」。文章一出，引發網友對「補班放假」的熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。