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不滿爬樓梯？外送員把餐點丟地上 臨走前1動作惹怒眾人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨外送員將餐點丟在門口，要走之前還吐了一口檳榔汁。圖中外送員非當事人。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
一名網友抱怨外送員將餐點丟在門口，要走之前還吐了一口檳榔汁。圖中外送員非當事人。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

現在外送平台便利，許多人懶得出門，只要用手機輕鬆點，熱騰騰的食物就會由外送員送上門，不過偶爾也傳出外送員與顧客起糾紛。日前有位顧客抱怨，外送員把餐點丟在地上，要走之前還吐了一口檳榔汁，怒問「這樣的態度大家可以接受嗎？」

一名網友在「爆料公社」貼出一段影片，只見外送員爬上樓梯後，將餐點丟在顧客門口，走前還吐了一口檳榔汁在樓梯間，讓他氣炸問「現在外送員的水準都是如此嗎？這樣的態度大家可以接受嗎？」

對此，有網友批評外送員的行為太過分，「應該是爬樓梯爬到不爽」、「檢舉他就好」、「下次自己下樓拿，就不會遇到那麼沒水準的外送了」、「平台沒有說不能送上樓，這也是外送員的工作，不高興可以別做，沒有人強迫一定要做外送啊」、「直接跟平台檢舉，讓他沒有工作」。

也有網友幽默表示，「應該是工作太認真，爬樓梯爬到吐血了」、「他都爬樓梯送頂樓送到吐血了，你不讓他去休息，你還在猶豫什麼呢？」、「爬樓梯爬到吐血，真是太辛苦了」；還有人抱怨「消費者點外送，已經負擔外送費了，還要額外給爬樓梯的小費？廣告主打送到家裡，外送員卻都不上樓？」、「一堆外送員遠的不送、要等餐點的不送、爬高樓也不送、金額太少就不送，整天只想要拿最好的，哪有這種事，建議自己出去買，比較便宜又划算」。

外送員

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