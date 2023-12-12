日本商旅1晚1300早餐抵2餐！他酸爆國旅：住清境8千吃清粥小菜

國內旅遊住宿的價格和品質，常常被拿來跟日本比較。一名網友出國回來之後大讚日本商務旅館的高CP值，並在網路上問眾人「是不是會覺得國旅沒救了」，再度掀起熱烈討論。

這名剛從日本旅遊回國的網友在PTT發表心得，大喊「最難忘的是每天的飯店早餐」。他表示住了2晚連鎖商旅Super Hotel，1晚台幣1300，雖然房間不大，但該有的都有。其中最讓他滿意的一點就是豐盛的早餐，吃完都飽到中午，直接省下午餐，還扼腕少吃了很多路邊小吃。

話鋒一轉，他接著提到先前去住陽明山山腳下的飯店1晚3千多，還有清境1晚8千多，兩地共同的特點就是房間很小，加上早餐都吃清粥小菜，讓他忍不住大酸「國旅到底可不可憐，到底誰還在去啦」。

此文立刻引起眾多網友共鳴，「國旅我都不考慮住宿」、「國旅真的當天來回就好」、「現在台灣都一日遊了，家裡還比較舒服」、「本來就是，各方面都輸只有價錢沒輸」、「台灣大概是全世界旅遊CP值最低的地方」、「而且他們收入是我兩三倍，所以體感更便宜」。

還有人分享不同的對照案例，「北海道兩人房$1600，早餐鮭魚卵、干貝吃到吐，還有spa烤箱」、「沖繩3000塊有私人海灘」、「泰國6星級+私人海灘，大雙人有廳2000有找」、「台灣3000可以洗澡睡覺看電視而已」。

但也有人抱持不同見解，「我義大利剛回來…反而改觀覺得台灣有其他優勢，不算太廢」、「我幾乎每個月都出國，我不覺得國旅有那麼差」、「清境農場沒辦法，高山上欸，人力物力成本高」、「清粥小菜是無辜的，很好吃好嗎」。