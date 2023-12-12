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救郎喔！天花板清出成堆蛇皮令他頭皮發麻 網驚呼：網拍吧

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示，在家中的天花板上，清出一堆蛇皮，嚇得他上網求助。 圖擷自臉書社團「爆料公社」
有網友表示，在家中的天花板上，清出一堆蛇皮，嚇得他上網求助。 圖擷自臉書社團「爆料公社」

蛇類在生長、老化的過程中都會經歷蛻皮，脫下薄薄的皮叫做蛻。日前有一名網友發文表示，在家裡的天花板上掃出一堆蛇蛻，引發網友熱議，驚呼「珍貴的中藥」。

有一名網友在臉書社團「爆料公社」上貼出數張照片並發文求救「輕鋼架天花板，扯下好多蛇退，請問有什麼方法預防嗎？救郎喔！」從照片中可見，原PO從天花板上清出了成堆的蛇蛻皮(蛇皮)，令人看了頭皮發麻！

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「嚇到！怎麼這麼多」、「這不能只有我看到，太噁心了」、「超可怕」、「這應該是蛇窩」、「搬家最快」。

不過也有網友表示「雖然很可怕，但…那個皮好療癒」、「先拿去泡酒」、「我記得可以當中藥，可以拿去中藥行問問」、「好東西啊，上網拍賣吧」、「很貴耶，蛇皮賺錢耶」。

原PO透露，家是住在郊區田邊，家裡沒老鼠，但四處有很多小鳥。於是很多網友回應「會進來應該是家裡有老鼠，在幫你吃老鼠呢」、「也許這就是家裡沒老鼠的原因」、「換個角度想，就沒有老鼠在上面開趴了」、「該恭喜輕鋼架上應該沒老鼠了」。

也有不少網友建議「抓一大把香茅放在天花板上，它很快就會搬家了」、「有蛇出沒的地方種香茅，蛇會自動遠離」、「雄黃的氣味可以驅蛇」、「在上面撒石灰粉、預防蛇跟其他昆蟲」。

蛇蛻 天花板 中藥 香茅

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