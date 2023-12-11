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他為知名速食店被一直抹黑抱屈 網不認同：真的退步了

聯合新聞網／ 綜合報導
大家喜歡吃速食嗎？一名網友在PTT上發起討論，認為知名品牌速食店25年不過只漲了3成左右，為何一直被無良人士詆毀？示意圖／Ingimage
大家喜歡吃速食嗎？一名網友在PTT上發起討論，認為知名品牌速食店25年不過只漲了3成左右，為何一直被無良人士詆毀？示意圖／Ingimage

大家喜歡吃速食嗎？一名網友在PTT上發起討論，認為麥當勞25年不過只漲了3成左右，為何一直被無良人士詆毀？

原PO表示，看到一張老照片是自己常去的燒臘店，25年前約1998的價目表，當時的鴨腿飯才75元，現在已漲到135元，足足漲了八成。然而，反觀麥當勞的超值全餐，記得當時大麥克餐才109元，現在也才漲到140元。

貼文一出，許多網友不認同原PO的想法，「可樂變難喝了」、「要不要看品項被砍了多少？」、「現在的型態不行，優勢失去很多」、「沒有到爛的等級，但跟過去比是退步了」、「只看價格，內容物偷斤減兩沒看到？」、「最看不慣的是花錢打廣告，還不改善品質」、「這兩年有些品項口味變動太大」。

不過也有網友認為麥當勞仍維持在一定的水準之上，「現在哪有不行，客人有變少嗎？」、「以前大麥克很貴，我都不點，現在反而便宜」、「看在24hr份上還行啦」。此外，有人認為別家的速食店才是王道，「以前漢堡王才猛吧！」、「現在的漢堡王真的各方面都碾壓」。

麥當勞 速食 PTT

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