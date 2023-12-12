不是夾娃娃！回高雄驚見「1種店」狂開 老司機曝暗黑真相

你有見過這種店嗎？一名網友最近回高雄，結果意外發現路上多了很多「棋牌會館」，質疑如果是給人家打麻將的，不就等於「公然聚賭？」，結果有老司機表示，「跟洗錢有關，特定時間有一群小屁孩把風」、「跟按摩店一樣背後有產業鍊的」。

有一名網友在PTT發文說，最近幾個月回高雄的時候，發現街上多了很多「棋牌會館」，很多是24小時營業，全年無休，感覺裡面是給人家打麻將，也有很多人進去裡面玩，但令人疑惑的是，「如果在裡面打麻將這樣不就算是公然聚賭嗎？」，也好奇問大家「有人發現今年高雄開很多家棋牌會館的嗎？」

此文一出紛紛引起網友熱議，有人表示「麻將館萬華、三重也有」、「到處都開，不只高雄」、「新北最近也超多這種店」、「北部也一堆，最近開好多」、「台中有但被抄掉了」、「這種店也能合法？」、「家附近也開一間，不是給老人打麻將的嗎？想說老了要去打」。

不少老司機則點出背後的暗黑真相，「之前討論過了，跟洗錢有關，特定時間有一群小屁孩把風」、「聚賭最多罰三千，免驚」、「跟按摩店一樣背後有產業鍊的」、「查無不法的洗錢」。