快訊

美女議員鍾沛君懷孕甜曬婚紗照 起底餐飲大亨老公

吳德榮：周六起入冬最強極地大陸氣團來襲 下周二恐寒流

不是夾娃娃！回高雄驚見「1種店」狂開 老司機曝暗黑真相

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友最近回高雄，結果意外發現路上多了很多「棋牌會館」。 聯合報系資料照
一名網友最近回高雄，結果意外發現路上多了很多「棋牌會館」。 聯合報系資料照

你有見過這種店嗎？一名網友最近回高雄，結果意外發現路上多了很多「棋牌會館」，質疑如果是給人家打麻將的，不就等於「公然聚賭？」，結果有老司機表示，「跟洗錢有關，特定時間有一群小屁孩把風」、「跟按摩店一樣背後有產業鍊的」。

有一名網友在PTT發文說，最近幾個月回高雄的時候，發現街上多了很多「棋牌會館」，很多是24小時營業，全年無休，感覺裡面是給人家打麻將，也有很多人進去裡面玩，但令人疑惑的是，「如果在裡面打麻將這樣不就算是公然聚賭嗎？」，也好奇問大家「有人發現今年高雄開很多家棋牌會館的嗎？」

此文一出紛紛引起網友熱議，有人表示「麻將館萬華、三重也有」、「到處都開，不只高雄」、「新北最近也超多這種店」、「北部也一堆，最近開好多」、「台中有但被抄掉了」、「這種店也能合法？」、「家附近也開一間，不是給老人打麻將的嗎？想說老了要去打」。

不少老司機則點出背後的暗黑真相，「之前討論過了，跟洗錢有關，特定時間有一群小屁孩把風」、「聚賭最多罰三千，免驚」、「跟按摩店一樣背後有產業鍊的」、「查無不法的洗錢」。

延伸閱讀

比三色豆還雷！ 他見便當有「這3配菜」崩潰掀熱議

她發現知名按摩椅不是日本品牌超錯愕 網：還有一堆都用日本名

去日本旅遊同事列清單求「代購」 回國1情況她秒傻眼：我太軟弱嗎？

LINE收「星巴克兌換券」！一票苦主按「接收」怒喊：氣到中風

相關新聞

不是夾娃娃！回高雄驚見「1種店」狂開 老司機曝暗黑真相

你有見過這種店嗎？一名網友最近回高雄，結果意外發現路上多了很多「棋牌會館」，質疑如果是給人家打麻將的，不就等於「公然聚賭？」，結果有老司機表示，「跟洗錢有關，特定時間有一群小屁孩把風」、「跟按摩店一樣背後有產業鍊的」。

他為知名速食店被一直抹黑抱屈 網不認同：真的退步了

大家喜歡吃速食嗎？一名網友在PTT上發起討論，認為該品牌速食店25年不過只漲了3成左右，為何一直被無良人士詆毀？

2024春假只放7天！他對比前兩年直嘆「太可悲」 全場轟：不補班又嫌假少

2023即將結束，春節倒數2個月，不少民眾已經在安排連假出遊計畫。不過有名網友抱怨，2024年假只放7天，但2022和2023年分別放了9天和10天，讓他大嘆「也太可悲了吧」。文章一出，引發網友對「補班放假」的熱烈討論。

LINE收「星巴克兌換券」！一票苦主按「接收」怒喊：氣到中風

隨著時代進步，很多人在生日的時候會送「線上禮物」方便又能傳達心意，其中星巴克星冰樂即享券是非常受到歡迎的品項。近日有一名網友收到朋友用LINE傳送的星巴克星冰樂即享券，要求她按下「打開我的禮物」，結果發現是整人用，也釣出一票被整的網友直喊「氣到腦中風」。

去日本旅遊同事列清單求「代購」 回國1情況她秒傻眼：我太軟弱嗎？

疫情解封後，不少民眾迫不及待出國遊玩，有些親友們會請對方幫忙代買當地物品或食物。一名網友今年去日本2次，兩次同事們都請她代買東西，回來後對方卻因為沒錢，到現在都還沒付清，令她相當無奈，引起不少網友熱烈討論。

台灣人為啥不愛中國自助旅遊？他喊「明明不輸日本」 眾人揭1硬傷

疫情解封後，國人紛紛飛出國，其中包括日本、南韓、泰國都是相當熱門的國家，有網友就疑惑，為什麼去中國自助旅遊就沒有那麼盛行？明明美食、景點也不輸日本，物價甚至更便宜。貼文曝光後，也引發網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。