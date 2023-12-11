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LINE收「星巴克兌換券」！一票苦主按「接收」怒喊：氣到中風

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有一名網友收到朋友用LINE傳送的星巴克星冰樂即享券，要求她按下「打開我的禮物」，結果發現是整人用。 本報系資料照
近日有一名網友收到朋友用LINE傳送的星巴克星冰樂即享券，要求她按下「打開我的禮物」，結果發現是整人用。 本報系資料照

隨著時代進步，很多人在生日的時候會送「線上禮物」方便又能傳達心意，其中星巴克星冰樂即享券是非常受到歡迎的品項。近日有一名網友收到朋友用LINE傳送的星巴克星冰樂即享券，要求她按下「打開我的禮物」，結果發現是整人用，也釣出一票被整的網友直喊「氣到腦中風」。

一名女網友在Dcard指出，最近有朋友在LINE上傳來了一張「星巴克杏仁豆腐星冰樂即享券」，並且表示是送她的，要她點開來，女網友當下一頭霧水，只有回覆了一個問號，接著就發文說「這又是什麼新型把戲，我才不會笨到要點開」，實際上，該連結為整人用，使用者若按下「打開我的禮物」，對話框會自動傳送訊息「我超貪心，想領免費星巴克，活該我被騙」。

近日有一名網友收到朋友用LINE傳送的星巴克星冰樂即享券，要求她按下「打開我的禮物」，結果發現是整人用。圖／取自Dcard
近日有一名網友收到朋友用LINE傳送的星巴克星冰樂即享券，要求她按下「打開我的禮物」，結果發現是整人用。圖／取自Dcard

此文一出後，發現有不少網友都被整，「永遠忘不了有人傳惡整連結讓我騙朋友，我沒點開就直接傳給別人」、「我昨天晚上差點氣到腦中風」、「昨天也被男友騙點下去一個氣到」、「傳給朋友結果他說：玩笑開的會不會太大，有夠幼稚！」、「今天早上才被我姊姊騙，以為是送我的生日禮物」、「有人傳這個到班群，結果一堆人就這樣被騙，下面一整排收回訊息」。

但也有人指出，這已經是舊梗，「不會想用這種東西去騙別人耶，用這種方式讓別人空歡喜不是件好事，要就真的送，對方開心自己才開心」、「好好笑，我根本不喜歡芝麻，直接跟同學說我不要喝」、「這真的超無聊，還有一些人發去班群什麼的，真的沒啥好玩」」。

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