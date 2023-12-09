政治人物真落淚或博同情？ 網一致回答他是「假哭王者」

民進黨總統參選人賴清德萬里老家違建爭議持續延燒，賴清德昨（8）日在電視媒體專訪中談及此事再度哽咽，頻頻以手帕拭淚；民眾黨總統參選人柯文哲上月為藍白合協商一事，在黨內會議中也哽咽。有位網友基於好奇心在PTT發問政治人物中，「如果說到假哭，誰會是第一名？」

2024大選逐漸白熱化，許多政治人物講到激動處難免當眾落淚，一名網友在PTT以「誰是假哭的王者？」為題發文，原PO提到，很多人會藉由哭來博取同情，「可是假哭跟真哭難以分辨」，讓她不免好奇若提到假哭，誰能當上第一名。

網友們看完貼文後，留言回應一致說是「哭神」他，「賴哭鬼」、「賴清德啊，違建幾次了」、「賴清啊，你看看那死不承認違建的面孔」、「哭德族、賴哭鬼、賴泣德，矯lie三哭」，有人表示，、「躺著選還演」、「民進黨啊，看那幾隻吸油水吸到體型癡肥擁腫，誰沒假哭過，尤其選舉期間」。

有網友酸說，「柯是假哭，賴神真情流露令人動容」、「凹過是我的，凹不過再說，我們最講誠信」、「哭哭就是不拆違建，你說是不是王者」、「還敢笑國昌老師啊，終於來一個更會假哭的」，有人反駁說，「好的投哭P」、「哭p吧，哭了還有哭粉到處高潮帶風向」、「現在是賴了，光為了違建就哭3次」、「哭P、賴哭鬼不相上下」，也有網友表示，「有兩個吧」、「宋」、「金小胖」、「嬰兒」。