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她發現知名按摩椅不是日本品牌超錯愕 網：還有一堆都用日本名

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現某個取名聽起來像日本品牌的按摩椅，實際上卻不是日本牌子。示意圖／ingimage
一名網友發現某個取名聽起來像日本品牌的按摩椅，實際上卻不是日本牌子。示意圖／ingimage

不少民眾購物時會選擇較有名的品牌，一名網友發現某個取名聽起來像日本品牌的按摩椅，實際上卻不是日本牌子，讓不少人意外，也掀起一番討論。

原PO在PTT WomenTalk發文，表示現在才知道FUJI按摩椅不是日本品牌，「竟然是台灣牌子」。貼文一出網友紛紛留言「我也被騙了，一直以為是日本牌」、「台灣品牌都很喜歡裝日本」、「你搞錯了FUJI是中國品牌」、「FUJI現在都是中資」、「我還真的不知道…」、「輝葉也是」。

除此之外，有網友列出很像但並非日本品牌的台灣品牌還有Tokuyo（按摩椅）、櫻花（廚具）、太和工房（水壺）、北海道戀人（零食）、八月堂（可頌）、日藥本舖（藥妝）、森田藥粧（藥妝）；MINISO（生活用品）則是中國品牌。

YouTube頻道「不要鬧 Stop Kiddin' Studio」過去也曾分享影片「一定搞錯的名牌原產國」，舉出SUPERDRY 極度乾燥（しなさい）其實是英國品牌；哈根達斯（Häagen-Dazs）冰淇淋是美國通用磨坊旗下旗艦冰淇淋品牌；屈臣氏（Watsons）的總部則在香港。

品牌 日本 按摩

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