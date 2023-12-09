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比三色豆還雷！ 他見便當有「這3配菜」崩潰掀熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
日前網友發文抱怨，指出有3樣配菜自己完全下不了口，貼文曝光引發熱議。自助餐店示意圖。 聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影
日前網友發文抱怨，指出有3樣配菜自己完全下不了口，貼文曝光引發熱議。自助餐店示意圖。 聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影

自助便當店提供民眾自選菜色，因此可小心避開不愛吃的菜，不過若是公司同事一同訂餐，就無法隨意挑菜。日前一名網友午飯過後忍不住發文抱怨，詢問網友「便當中最無法接受什麼配菜」，更指出有3樣配菜自己完全下不了口，「假如有地獄，那我眼前肯定是滿滿的這三種食材」，引發熱議。

原PO在FB社團「爆廢1公社」發文分享，自己從小就不喜歡芋頭、苦瓜、茄子，尤其是芋頭，凡是出現必殘留，「只要火鍋裡出現芋頭，那火鍋對我而言就真的徹底毀了」，更直言如果真的有地獄，眼前定是滿滿的這3種食材，如果要吃完才能投胎，「那我肯定沒下輩子」，他也好奇詢問網友吃便當時最無法接受的配菜為何？

貼文一出，網友紛紛回覆，「唯一超不愛豆類」、「木耳」、「苦瓜」、「三色豆、茄子、苦瓜」、「苦瓜、木耳、紅蘿蔔蛋」、「茄子跟紅蘿蔔炒蛋」、「茄子，只要碰到、沾到，全部都要倒掉全毀，世界末日的那種」、「當然是香菜啊，只要有香菜的都不該存在」、「茄子、苦瓜我個人無法接受，只要有其中一樣，我就直接整個便當都不吃了」。

此外，有網友反駁，「苦瓜、茄子、青椒這三樣一定要」、「苦瓜、茄子俺的最愛」、「最愛三色豆」、「我愛茄子」、「你留下來的那些都我愛吃的」、「那三樣超好吃」、「這三種我都吃」、「超愛茄子」、「你這三種我都愛，但是便當店炒的看起來就不好吃」、「我最愛茄子，苦瓜，芋頭」。

便當 食材

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