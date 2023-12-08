UNIQLO遭爆盜小紅書網圖！官方聲明「未道歉、放限動」再掀怒火

UNIQLO為日系服裝企業，以販售休閒、機能的日常服裝廣受大眾好評。不過昨（7）日有網友發現，UNIQLO在Instagram上發布聲明，網友好奇緣由，因此在Dcard上發文詢問，不料卻得知UNIQLO發在台灣官方網站上的宣傳照竟是大陸社群平台小紅書的網圖，不僅如此，還將小紅書的圖源裁掉，有盜圖之嫌，引發熱議。

原PO在Instagram的限時動態發現UNIQLO上傳聲明後，隨即在Dcard上發文詢問緣由，有網友回應，UNIQLO在6日分別在FB官方粉專以及Instagram上傳一系列穿搭貼文，不料卻被發現，這系列照片全都取自於小紅書，網友還戲稱一整個「支支作響」，且FB貼文更是將「小紅書」的浮水印裁掉，對此，網友直呼「這個版權意識真的要回報給日本總公司！」

事發過後，UNIQLO為了止血，先是刪文並在Instagram的限時動態發布聲明，「親愛的顧客您好，非常感謝您的建議與指教，我們非常重視各位的意見也嚴正看待這件事情，作為全球品牌，我們將秉持顧客對我們的期待，對於社群宣傳素材的選擇將更加嚴謹，持續不懈地提供大家服裝穿搭靈感與情報。再次謝謝您的建議與指教。」

不過Instagram限時動態僅有24小時的時效，且聲明中並未道歉，因此引發網友不滿，紛紛在其他貼文中留言直批，「限時道歉好沒誠意，感謝行銷團隊幫忙滅火，以後去日本買」、「刪文發限動？24小時後就當沒發生過？」、「台灣UNIQLO搞不清楚自身品牌價值，就是最大的品牌災難」、「公關團隊可以整組換掉了～第一次看到這種放著危機狂燒的災難處理方式欸」。

此外，Dcard討論文下也有網友表示，「仔細看其實沒有道歉，是『謝謝指教』，他們沒有把大家的抗議當一回事喔」、「穿搭照就算不找藝人、網紅，像日本那樣找自家店員拍，也遠比拿小紅書的照片還要好，後續的處理用發限動的方式也讓人覺得無言」、「拿圖把人家浮水印砍掉真的有夠不要臉」、「那麼大的公司居然請不起模特兒拍廣告嗎？被罵剛好而已」。