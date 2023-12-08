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外國人批台北是「ugly city」！ 網同感曝1重點：無法反駁

聯合新聞網／ 綜合報導
台北在2016年時曾被評選為「全球最醜城市之一」。圖／本報資料照
台北在2016年時曾被評選為「全球最醜城市之一」。圖／本報資料照

台北作為六都之首，不僅經濟發展名列前茅，生活機能也相當完善，觀光景點眾多更是吸引外國旅客到此參訪。不過日前一名網友分享，一位美國教授來台參加會議，途中卻開口表示台北是座醜城市，讓原PO直呼「要怎麼反駁？」

原PO在PTT上發文，他表示朋友跟他分享，日前有位來台參加會議的美國教授，當時這位教授評價「Taipei is an ugly city.（台北是座醜陋城市）」，原PO也提到，前陣子與朋友走在台北街頭，原先入眼的是美麗的台北郵局和北門，不過轉個彎後卻突然「跑出一棟很醜房子，上面還有一棟新蓋很突出的大樓」，很不協調。

事實上，台北在2016年時曾被評選為「全球最醜城市之一」，當時前市長柯文哲便推動市容改善，然而成效不彰，到了現任市長蔣萬安上任後，持續推動相關政策，卻依舊難以服眾，對此，議員何孟樺直批，台北市的舊建築多，而市民、觀光客對台北市容的「老、醜」很有感，因此她也要求蔣萬安應持續精進城市美學。

而在貼文發布後，網友點出重點，「無法反駁，台灣人蓋建築沒有總體性」、「一個街道每個建築物都不同風格，維持還很差」、「新大樓就只是新而已，各蓋各的毫無整體性」、「台灣厲害的地方就在於，就算一整區都蓋新大樓，整體看起來還是醜」、「真的醜啊，以市區來說台中市容都好看多了」。

台北作為六都之首，不僅經濟發展名列前茅，生活機能也相當完善，觀光景點眾多更是吸引外國旅客到此參訪。圖/ingimage
台北作為六都之首，不僅經濟發展名列前茅，生活機能也相當完善，觀光景點眾多更是吸引外國旅客到此參訪。圖/ingimage

台北在2016年時曾被評選為「全球最醜城市之一」。記者陳正興／攝影
台北在2016年時曾被評選為「全球最醜城市之一」。記者陳正興／攝影

美國 北市 建築 房子

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