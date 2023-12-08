打開門驚見蟑螂大軍湧出 網一看狂吐：還爬到人的脖子上

家有一兩隻蟑螂就會讓人崩潰，但如果整屋子都爬滿蟑螂，那恐怕會是毛骨悚然的景象，日前有位網友PO出一間房屋影片，只見整屋子都是數不清的大隻蟑螂，還爬到人的脖子、背上，讓網友崩潰表示「太誇張了吧，這真的快吐了」。

一名網友在「爆料公社」貼出一段影片，只見一間空屋裡面充滿蟑螂大軍，從地板到門縫都有數不清的大隻蟑螂湧出，甚至人的身上也爬了幾隻蟑螂，讓原PO崩潰表示「這到底要怎麼住人？現實中的蟑螂人！屋內是有屍體嗎？為什麼會有這麼多蟑螂在房子裡」。

文章曝光後，馬上引來網友熱議「要再找一間房子養喇牙（白額高腳蛛）」、「是不是在夜市的房子？」、「這種情況放幾隻雞鴨鵝，馬上就會乾淨了」、「太誇張了吧，超想吐」、「蟑螂都爬到人身上了，你們乾脆養蜘蛛來吃蟑螂」、「這真的超噁心，感覺影片中的人已經習慣蟑螂了」、「嚇死人，為什麼影片裡的人身上有蟑螂還沒感覺」、「這真的是人住的地方嗎？感覺比荒郊野外還誇張」、「傳說中的蟑螂屋，只要在桃園住久了就知道這個社區，裡面住戶什麼人都有，很多不怕的人也一直住」、「住在裡面的話，睡覺不知道會不會吃到」。