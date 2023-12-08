天母早餐店「鎮店之寶」被詭異偷走 竊賊最後丟棄路邊

台北市天母、北投區一家早餐店餐廳，近日發現擺放在店外門口的一隻大型泰迪熊遭竊，調閱監視器畫面後，發現一名女子在深夜12點左右偷走泰迪熊；令人驚訝的是，該名女子並未將泰迪熊帶回家中，而是丟在路邊，棄置在一輛輸椅上，經當地警察局通知，失主已將失物領回。

失主在臉書社團《靠北天母幫》中PO文表示：「心情小時光！我放在店門口多年的泰迪熊，昨晚被這個女生偷走了，請放開這隻熊，有事衝著我來就好」。

從失主公布的監視器畫面中，可見一名頭帶動物造型的帽子、身穿帽T及牛仔褲的女子，在深夜12點出現在該家早餐店的店門口，她先將泰迪熊從Gogoro上拿下，隨後抓住泰迪熊的鼻子直接拖走。

據了解，這家餐廳門口擺放泰迪熊，並讓它坐在一輛Gogoro上，已行之有年，堪稱是店內的「鎮店之寶」，竟在多年後被人偷走。令人匪夷所思的是，偷兒並未將泰迪熊帶回家中收藏，而是棄置在路邊，經當地警察局通知，失主才將失物領回。

失主隨後在留言區PO出領回泰迪熊後，將它置放在洗衣機被好好清洗的影片，並檢查熊玩偶本身有無遭人破壞。網友紛紛留言表示，「熊熊好可憐」、「敢動我熊哥！我常常在商場買宵夜跟熊哥一起吃」、「這隻熊已經很久了耶，居然偷走」。