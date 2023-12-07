男質疑20幾歲怎麼會聽伍佰的歌？ 網反駁：「想見你」再度翻紅

歌手也是創作人的伍佰，在1990年以「小人國」出道，踏入歌壇後，33年來唱紅了無數歌曲，但現在20歲出頭的年輕人，對伍佰也同樣瘋狂。有一位男網友在ptt貼文問其他人，為何伍佰會再度翻紅？

原po文中提到，伍佰在演唱會會問一樣的話，而且伍佰演唱會也有很多年輕的粉絲，原po不解的是，流行音樂現在都流行R&B、饒舌，像伍佰「這種唱腔超俗，曲風也是有點年代感，詞也是沒那麼現代」，怎會有那麼多年輕人瘋和年輕粉絲追隨。

網友們馬上用他們知道伍佰再度竄紅的方式做回應，「電視劇『想見你』插曲LAST DANCE復古翻紅，還有抖音傳播」、「幾年前『想見你』這部劇，真的很紅啊」、「搭伍佰的歌，讓伍佰翻紅了」，有人說，「高中在聽的，用收音機」、「新訓時進餐廳，班長都喜歡放伍佰的『白鴿』」。

有人酸說，「伍佰已經沒啥人在聽了」、「你看他唱跨年都沒人理就知道」，但也有人反駁，「演唱會都搶不到票」、「我也希望沒人聽伍佰」、「今年跨年沒有，哭啊」、「他的歌曲男女老少都能唱」、「伍佰很多歌都20幾年前的，比20歲年輕人年輕」，更有網友馬上就背出歌詞，「擦去轉身離去之後不爭氣的淚（鋼鐵男子）」、「牽掛著你是那顆我的心（牽掛）」、「『太空彈』現在聽還蠻好聽的，當初不知道他在唱什麼，剛翻『太空彈』那張，真的厲害」。