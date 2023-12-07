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漆彈打破「女友假奶」 他傻眼見朋友來訊：不賠走民事

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子和朋友打漆彈後，發現隆乳的假體破裂，她的男友便要求對方賠償。示意圖／ingimage
一名女子和朋友打漆彈後，發現隆乳的假體破裂，她的男友便要求對方賠償。示意圖／ingimage

接受整型手術後，醫師往往會叮囑從事活動時，務必評估自身狀況。一名網友透露在自己身上發生的荒謬事件，他和朋友們相約打漆彈，不料結束後收到朋友的訊息，稱其女友做了隆乳手術，假體被漆彈打破，想要求償支付假體取出、重做的費用，並警告如果不賠後續會走民事訴訟，讓該網友傻眼直呼「搞得我現在心情有夠差的」。

一名Dcard男網友以「不小心把朋友的女友胸部假體打爆，對方要告我」為題，6日在心情版上發文抱怨，日前和朋友一起到墾丁打漆彈，其中一對情侶是某人的朋友，也參與其中。活動進行到最後，只剩下原PO和情侶當中的女生還有子彈，當時已認出是女生的身形，但因為戴面罩、穿迷彩衣，無法辨別對方是誰。原PO以單手示意不打了，還將槍口朝旁邊，作勢要把子彈打光，不過女子仍繼續攻擊。原PO認為對方想要繼續打，「畢竟錢都花了，她還有子彈，如果沒人跟她對打不就掃她的興？結果後來她的胸口被我打中2～3發，結束後也都沒事」。

沒過幾天，原PO卻突然收到朋友傳的訊息，稱女友坐車回家時，一直覺得胸部怪怪的不舒服，去檢查才發現是假體被打破了，如果不趕緊取出來，會越破越大或是潰爛，最後還求償將假體取出、重做的費用，如果不賠，會提出民事訴訟。對此，原PO直呼傻眼，「沒人知道她那對是做出來的，而且知道自己有做，也不想想適不適合玩漆彈？搞得我現在心情有夠差的」。

其他網友紛紛表示：「我很好奇假體有這麼容易破嗎？」、「如果那女生打贏官司不就變成法院認證假奶？女生要確定欸，真的到打官司，名字都會在上面」；也有人說道：「首先她要能證明是你打破的」、「在從事運動類型的活動時，若非為蓄意、沒有辦法證明你是故意的，當然不用賠」、「她要如何舉證是你打爆的…而且如果是受傷，也應該是業者負責賠償吧？業者連打爆眼鏡都有免責了」、「我有個朋友去做的時候，假體是放在胸肌下面，說這個會被打爆，我覺得可以先去問問醫美的看法，再來是她自己要下場玩，後果也是她自己承擔」。

隆乳 漆彈 民事訴訟

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