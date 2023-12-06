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男曾受霸凌當老闆後「公司不用台大生」 網酸：好險我清大的

聯合新聞網／ 綜合報導
一位公司老闆發誓「只要學歷是台大畢業的，我公司一概不錄用」，反被網友酸「你這家公司前景堪虞」。台大示意圖。本報資料照片
一位公司老闆發誓「只要學歷是台大畢業的，我公司一概不錄用」，反被網友酸「你這家公司前景堪虞」。台大示意圖。本報資料照片

學生時期被霸凌的陰影，有可能會影響人一生的心理和人格發展。有一位男網友跟其他同學曾在國中同學會上，被考上台大的同學指責是「沒前途的人，未來出社會也只是窮苦低下階層，生小孩，小孩會很可憐」。原po之後成為公司老闆，發誓「只要學歷是台大畢業的，我公司一概不錄用」，但卻遭其他人酸「你這家公司前景堪虞」。

原po在Dcard 貼文說，這位上台大的同班同學，在國中同學會上除了指責其他沒上台大的同學是沒前途的人，未來出社會也只是窮苦低下階層，生小孩，小孩會很可憐，還嘲笑大家上不了台大是因為人生虛度光陰，不努力不上進，就算有努力上進，考不上也是因爲智商低。

原po表示，這幾年來，自己努力打拚、創業，現在是一家科技業公司老闆，目前獲利成長爆發中，原po發誓說，往後晉用新鮮人，只要學歷是台大畢業的，公司一概不錄用。

網友們看完貼文後，不少人留言酸說「幸運的人用童年治癒一生，不幸的人用一生治癒童年」、「這樣喔！沒聽過的科技公司還真不敢去」、「真的假的啦！你公司總部在哪？你的幻想世界嗎？」，也有人建議，「不妨把公司移到大陸，直接錄取北大清華的，爽賺人民幣才是王道，台大學歷去大陸還不一定承認呢？」

也有部分網友討論台大學歷表示，「台大生就只會死讀書，一點應變能力都沒有，看似聰明，其實大多數循規蹈矩，沒有跳出框架的勇氣」、「台大畢業，開計程車、家裡蹲的人也很多」。

更多人對原po「公司不用台大生」感到不以為然，「你這家公司前景堪虞，公司理應是找最好的員工，而不是受你年輕時經驗所蒙蔽。用這種歧視來填滿你的自卑感，這樣的行政策略，不會令公司強大」、「我不太相信一個科技業老闆會說這種幹話，既然都要花錢找新鮮人了，那當然是找學歷好的」。

也有人開玩笑說「好險！我清大的」、「你都當老闆了，當然要用台大生，然後每天開會罵他們才爽」，更有人提問說，「突然好奇，有知名新創科技公司的老闆是私科畢業的嗎？」

台大 創業 霸凌

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