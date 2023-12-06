老闆上演「漂浮術」？ 夜市90元「滿杯草莓」側看竟「中空」

逛夜市當心被當「盤子」！有民眾昨（5）日前往新竹市某夜市，花90元購買「滿杯草莓」，乍看之下杯子裝滿了草莓，但該民眾事後從側面看才發現，中間竟是「中空」的，讓他趕緊PO網告知鄉親購買前要看清楚。

原PO於新竹市消費的該夜市每週營業兩天，由於靠近新竹科學園區，即便夜市整體腹地不大，仍是當地人覓食的好選擇。不過，原PO在臉書社團「新竹大小事」發文指出，在昨晚七點左右，在該夜市的糖葫蘆攤位購買了90元一杯的草莓，若從上面觀察，草莓看似多到滿出來，但只要稍微轉動杯子，從側面看居然是中空的，也讓原PO提醒大家購買前一定要看清楚。

看了原PO分享的照片，網友們很好奇老闆是如何做到讓「草莓懸空」，「到底怎麼懸空好厲害」、「能放成這樣也蠻厲害的」、「買的是技術擺盤啊！」、「原來是飄浮草莓」、「高手在民間」。

許多網友認為店家欺騙消費者的行為相當不應該，「這太惡質了吧，應該公布名字」、「華人老闆就是擅長殺雞取卵！」、「生意是做長久的，老闆這樣投機很聰明？消費者都是笨蛋？」、「真的要告知大家了解！」

不過，也有網友認為這價格不算太貴，且消費者購買前應當先檢查仔細，「這明明當下就可以看到，覺得貴不要買的狀況」、「糖葫蘆5顆好像45左右，看那麼多顆，應該超過10個，應該不算貴」。