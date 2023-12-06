海底撈員工不會跳「科目三」遭負評 前員工發聲：沒義務跳舞給你看

「科目三」為繼「誓言版求佛」、「我姓石」之後在台爆紅的抖音神曲，魔性的舞蹈讓大批網友爭相在社群平台模仿，這股風潮也燒進台灣海底撈。然而，近日有民眾在台灣某間海底撈分店留下負評，原因是「沒有一位店員會跳科目三」。

一名網友在Dcard分享一張Google評論截圖，該評論表示由於小孩生日想看「科目三」，以為某間海底撈分店有員工表演，到現場後卻發現沒有一個人會，該店主管也表示還沒練好，讓留言者直言「如果生意不想好起來真的不用練沒關係」，直接給一星負評。

顧客因海底撈員工不會跳「科目三」憤留下負評。圖片來源／Dcard

原PO表示，身為海底撈前員工，無法接受這則負評，「講明白一點，員工根本沒有義務去跳舞給你看」。原PO認為，海底撈員工都是為了生活努力工作，餐飲服務員工作內容是服務顧客用餐，而非「才藝表演」，希望大家將心比心，沒有人能接受在用餐高峰期工作繁忙時，還要被顧客要求唱生日歌、分手歌，甚至跳舞。

原PO還提到，要求海底撈員工作不合理的才藝表演亂象一直都有，只是科目三成為最後一根稻草，引發大批員工反對。原PO也提醒大家，海底撈的制服上網就能購買，若短影音的舞者沒有名牌或是領扣（第一顆扣子）沒扣，都不是海底撈員工。

許多網友批評留下負評的顧客，並為海底撈員工抱屈，「小孩想看不會回家自己跳給他看喔」、「我也認同科目三是亂象的說法，員工認真工作，卻因為網路上這些吸眼球的影片，被要求學跳舞，真的很可憐」、「我連撈麵在旁邊甩都不喜歡了，叫店員跳舞給你看不尷尬嗎？」「扯，把店員當馬戲團嗎？」

也有網友表示無法理解「科目三」爆紅的現象，「最近因為科目三，讓我在考慮要等這波風潮退了再去光顧，看到店員被要求做這些事實在無法接受」、「科目三這種像猴子在擺動雙臂的低能舞蹈不該逼迫臺灣員工跳」、「科目三真的醜到不忍直視，到底在紅什麼」、「剛去查了科目三，那個舞真的超醜，看了不到十秒就關掉」。