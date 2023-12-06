快訊

2024選戰已至少10起「違建案」 賴清德等綠營3案尚未處理

美系與日系OUTLET大車拚 誰能進一步搶食市場大餅？

2024侯康配如何複製「安哲秀現象」？趙少康：現在談太早

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海底撈員工不會跳「科目三」遭負評 前員工發聲：沒義務跳舞給你看

聯合新聞網／ 綜合報導
抖音神曲「科目三」近期在台灣引起模仿風潮，甚至影響到台灣海底撈員工，圖為大陸海底撈員工跳科目三片段。圖片來源/TikTok
抖音神曲「科目三」近期在台灣引起模仿風潮，甚至影響到台灣海底撈員工，圖為大陸海底撈員工跳科目三片段。圖片來源/TikTok

「科目三」為繼「誓言版求佛」、「我姓石」之後在台爆紅的抖音神曲，魔性的舞蹈讓大批網友爭相在社群平台模仿，這股風潮也燒進台灣海底撈。然而，近日有民眾在台灣某間海底撈分店留下負評，原因是「沒有一位店員會跳科目三」。

一名網友在Dcard分享一張Google評論截圖，該評論表示由於小孩生日想看「科目三」，以為某間海底撈分店有員工表演，到現場後卻發現沒有一個人會，該店主管也表示還沒練好，讓留言者直言「如果生意不想好起來真的不用練沒關係」，直接給一星負評。

顧客因海底撈員工不會跳「科目三」憤留下負評。圖片來源／Dcard
顧客因海底撈員工不會跳「科目三」憤留下負評。圖片來源／Dcard

原PO表示，身為海底撈前員工，無法接受這則負評，「講明白一點，員工根本沒有義務去跳舞給你看」。原PO認為，海底撈員工都是為了生活努力工作，餐飲服務員工作內容是服務顧客用餐，而非「才藝表演」，希望大家將心比心，沒有人能接受在用餐高峰期工作繁忙時，還要被顧客要求唱生日歌、分手歌，甚至跳舞。

原PO還提到，要求海底撈員工作不合理的才藝表演亂象一直都有，只是科目三成為最後一根稻草，引發大批員工反對。原PO也提醒大家，海底撈的制服上網就能購買，若短影音的舞者沒有名牌或是領扣（第一顆扣子）沒扣，都不是海底撈員工。

許多網友批評留下負評的顧客，並為海底撈員工抱屈，「小孩想看不會回家自己跳給他看喔」、「我也認同科目三是亂象的說法，員工認真工作，卻因為網路上這些吸眼球的影片，被要求學跳舞，真的很可憐」、「我連撈麵在旁邊甩都不喜歡了，叫店員跳舞給你看不尷尬嗎？」「扯，把店員當馬戲團嗎？」

也有網友表示無法理解「科目三」爆紅的現象，「最近因為科目三，讓我在考慮要等這波風潮退了再去光顧，看到店員被要求做這些事實在無法接受」、「科目三這種像猴子在擺動雙臂的低能舞蹈不該逼迫臺灣員工跳」、「科目三真的醜到不忍直視，到底在紅什麼」、「剛去查了科目三，那個舞真的超醜，看了不到十秒就關掉」。

@hqcos

Nhân viên nữ haidilao nhảy điệu làng lá #haidilao #douyin #chinese #dancer #naruto #xhtiktok #dieunhaylangla #vietnam #ナルト #火影忍者 #海底捞 #科目三

♬ nhạc nền - 🎈就一眼✨ - HQ COS

海底撈 才藝 抖音

延伸閱讀

蘿蔔刀後瘋魔芋爽！他覺難吃「為啥小學生愛」 網嘆抖音影響：不吃就孤僻

機場接送變客運車票！花20萬跟團旅遊行程、飯店都不同 結局翻轉引熱議

小學生瘋「魔芋爽」！古早味「紅紅大豬公」誰涮嘴 網：以前更垃圾

吃海底撈做美甲「鑽戒被店員當垃圾扔」 女子氣炸PO網討公道

相關新聞

海底撈員工不會跳「科目三」遭負評 前員工發聲：沒義務跳舞給你看

「科目三」為繼「誓言版求佛」、「我姓石」之後在台爆紅的抖音神曲，魔性的舞蹈讓大批網友爭相在社群平台模仿這股風潮也燒進台灣海底撈。然而，近日有民眾在台灣某間海底撈分店留下負評，原因是「沒有一位店員會跳科目三」。

他疑惑「日本鄉下很排外嗎？」 熟悉文化網友解釋原由

日劇中常出現日本鄉下社區居民排外的情節，通常外來者居住一段日子後被排斥，讓大家感覺日本人很排外。有一位網友在PTT提問「日本的鄉下真的很排外嗎？」，想問這是劇情還是反應真實生活？

不用支援收銀！他讚日本超市1設備「台灣該引進」 網：其實有但不好用啊

現在不少店家、賣場會提供「自助結帳」的服務，讓消費者省去等候的時間，不過在台灣多數顧客仍習慣到傳統收銀台結帳。近日…

南投旅遊請民宿代訂4000元大餐 打開超傻眼：像菜市場買的

許多民眾在國內旅遊時，會請民宿代訂餐點，不過近日就有一名網友分享，他到南投魚池旅遊，請民宿老闆代訂一桌4000元的餐，沒想到拿到餐點後，讓他超傻眼，引發眾人討論。

不怕違停！桃園店家「停車規劃」超強 8千人朝聖喊：有日本的感覺

台灣地窄人稠，道路常常出現違規停車、併排等惡習。近日臉書「台灣交通安全協會」發文分享，在中壢某處的新商店，把建築物往內退縮，把土地空出來給顧客停車用，大讚「台灣能做到這樣的店家沒多少」，網友也推，「有日本路面店規劃的感覺」。

新郎一手策畫！婚宴暖心時刻播活春宮片 新娘激戰準大伯家人全看傻

伴侶有外遇，最絕復仇方法莫過於當眾播放其出軌片段。台灣1名律師日前出席電視節目，透露目擊新郎「終極復仇」一幕，當時雙方舉行家宴婚宴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。