他疑惑「日本鄉下很排外嗎？」 熟悉文化網友解釋原由

日劇中常出現日本鄉下社區居民排外的情節，通常外來者居住一段日子後被排斥，讓大家感覺日本人很排外。有一位網友在PTT提問「日本的鄉下真的很排外嗎？」，想問這是劇情還是反應真實生活？

原po說，日劇中常會出現，某一人家可能嚮往鄉村生活或其他原因搬到很偏鄉去住，這戶人家通常跟社區的街坊鄰居沒有血緣關係，一開始也相處融洽、生活愜意，一旦時間久了，不知哪邊「踩雷踩到社區居民的禁忌，開始被排擠跟霸凌，最後被迫搬家離開社區」。

原po表示，日劇中好像許多劇情內容對偏鄉的描述都很陰沉、晦澀，和保有詭異的古早風俗等，所以原po疑惑的想問一下「日本的偏鄉真的有這麼排外，對於外地搬去的人很有敵意嗎？」

對此疑惑，有網友留言表示認同，「日本人的整體社會風俗就是這樣」、「封閉的鄉下都差不多感覺吧？」、「鄉下都這樣，怪事很多」、「多數屬於『勸你不要多管閒事』吧」、「鄉下就群眾壓力更猛啊，全員只針對你這家」，「要獲得別人認同本來就很難」。

還有人提出不同看法，「不止鄉下吧！整個（日本）都是」、「在都市有不一樣嗎？」、「不用偏鄉，都市都很排外了吧」、「我們大多都會多留心一下，外地人不會去為難人家啦」、「都市還是有差別，租房公寓的話，人來人往頂多算冷漠不到排外」、

也有網友說，「金田一漫畫裡常有」、「我看的日本漫畫都對外地人很好欸，收進來瘋狂做菜」，對日本社會有深入了解的網友表示，「二戰前日本山村幾乎都是自治狀態，戰後才逐漸和外界交流」、「日本人有強烈的社區概念，對於新搬入的居民會歡迎加入社區活動，以便相互認識及增加感情」、「鄉下社區都是小村落世居，都市人想要生活自足自己的，都會到鄉下跟當地住戶租屋租田，因為戶與戶之間距離相隔很遠，所以會相互幫忙，或參加地方社區的社團交流感情」。