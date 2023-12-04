不怕違停！桃園店家「停車規劃」超強 8千人朝聖喊：有日本的感覺

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聯合新聞網／ 綜合報導
近日臉書「台灣交通安全協會」發文分享，在中壢某處的新商店，把建築物往內退縮，把土地空出來給顧客停車用，網友看了也大讚。圖／台灣交通安全協會
近日臉書「台灣交通安全協會」發文分享，在中壢某處的新商店，把建築物往內退縮，把土地空出來給顧客停車用，網友看了也大讚。圖／台灣交通安全協會

台灣地窄人稠，道路常常出現違規停車、併排等惡習。近日臉書「台灣交通安全協會」發文分享，在中壢某處的新商店，把建築物往內退縮，把土地空出來給顧客停車用，大讚「台灣能做到這樣的店家沒多少」，網友也推，「有日本路面店規劃的感覺」。

台灣交通安全協會小編發文分享，最近散步看到了中壢某處的新建物，很強的地方是，他們把建築物往內退縮，將土地空出來給顧客停車用，在美國一定非要這樣做不可，因為不這樣做，客人的車勢必會往路上亂停，造成交通問題，但是台灣能做到這樣的店家沒多少，尤其是小本生意。

台灣交通安全協會說，建築本身，透過合適的退縮，間接加大道路兩側的棟距，對開發度極高的台灣都市來說，用車的需求自然的推出了可以容納日照和氣流，以及衰減交通污染和噪音的空間，這種模式持續推展下去，也會讓路側的行人，標誌，號誌從複雜的廣告招牌背景裡分離出來，辨識度更高，改善交通安全。

台灣交通安全協會指出，這種建築在桃園不是唯一，雖然還不到滿城都是，但這樣的建築式樣，在毫無關聯的業者之間，持續的在增加當中，當然這樣的設計不是究極理想，只是切合實際，就當下來說，這是一個很恰到好處的進步。

不少網友看到也大讚，「有日本路面店規劃的感覺耶」、「非常喜歡店家內縮做出合理的停車空間」、「推，很難得的好店家」、「日本很多這樣的」、「這樣的設計真的很好」、「這樣規劃好停車，也方便去消費」、「反觀台灣一堆小吃店直接把內用桌搬到馬路上」。

停車位 停車場

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