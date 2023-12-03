好市多買小熊軟糖驚見「塊狀木頭」 網驚呼：德國來的不要拆
知名美式賣場好市多（Costco）是許多人採購物品的好地方，近日有家長在「Costco好市多 商品經驗老實說」透露，自己帶著女兒買了一整桶的小熊軟糖回家，卻意外發現其中一包軟糖有「木頭」，讓她非常驚喜。
原PO表示，她和孩子去了好幾次好市多後，才終於決定買下一整桶的小熊軟糖，一桶內約有90幾包，每小包則約有7至9顆的軟糖，適合用來獎勵小朋友。不過，她回家拆開包裝後，卻意外發現其中一小包軟糖內，竟出現一整塊「木頭」，讓她忍不住笑稱「拿到裡面有木頭的機率是多少啊！」
照片一曝光，立刻引起網友熱議，目前還獲得2700多人按讚，「德國來的木頭，很珍貴，這包不要拆封，說不定很有價值」、「哇，拿到驚喜包」、「快去買樂透」、「很特別，不要拆」、「這種特殊內容物的可以上網拍賣看看，可能會有人收藏」。
還有網友建議原PO將照片傳給小熊軟糖的製造公司，「酷，給廠商看，可能免費送妳吃一整年」、「寫信和照片去他們公司看看他們怎麼回」、「國外有類似案例，先別動，聯繫廠商看看！」她回覆，自己已向公司反應，等待對方的回應中。
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