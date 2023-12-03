好噁！家長讓小孩「尿在百貨公司椅子上」 眾人搖頭：丟臉
家長帶小孩出門時，若在公共場合放任孩子為所欲為，恐怕會引起許多民眾的不滿。一名網友分享，他在百貨公司親眼目睹家長讓小孩「直接尿在椅子上」，且完全不清理就拍拍屁股走人，讓他十分傻眼，眾人也直呼實在太誇張。
原PO昨（2）日在Facebook社團「爆料公社二社」發文表示，在台北美麗華逛街時，居然看到有小朋友直接尿在公共區的椅子上，沒想到家長完全不處理，只默默說了一句「沒關係，有工作人員會擦」，就帶著小孩離開，讓他感到超傻眼，「要是有人真的不小心坐到怎麼辦？」
原PO補充，家長不僅沒有處理現場一大灘尿，也沒有向百貨工作人員反映，因此過了約半小時，也都沒有人來清理，小朋友的尿就在椅子上慢慢乾枯，十分噁心，讓原PO直呼真的「太扯了」。
文章一出，許多網友紛紛批評家長很沒水準，「什麼時代了還有這種事」、「家長是小孩的模範，這行為真悲哀」、「太扯了吧！又不是沒洗手間」、「民智未開」、「工作人員欠你的？」、「沒公德心」、「丟臉丟到家」、「超級傻眼噁心」、「有夠骯髒的家長」、「極度沒水準」。
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