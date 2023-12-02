剛拿到手搖飲就打翻 店員貼心「再補一杯」網曝飲料店不成文規定
台灣手搖飲料店眾多，走在路上常可見人手一杯，一名網友分享買了一杯手搖飲後，剛離開飲料店不久就因沒拿穩而打翻在地上，沒想到店員知道後表示可以再補一杯給她，讓她相當驚喜直呼「店員是天使」。對此有內行的網友透露，其實很多手搖店都有「再補一杯」的貼心服務，引發討論。
原Po在《Dcard》發文，提到買完飲料後，轉頭走沒幾步就不小心將飲料打翻，冰塊和飲料都灑在地板上，她走回飲料店想和店員借衛生紙清理，店員得知後不僅拿掃把來清掃，還對她說「我再補一杯給你」，讓原Po激動地尖叫，相當感謝店員「這世界上真的有天使對吧？」
貼文一出，網友紛紛留言「之前不小心在可不可店門口打翻飲料，店員看到拿著拖把，笑笑地走過來說，沒關係我來弄就可以了，然後叫我等一下，又做了一杯新的給我，我當下也看到天使了」、「我是買麥當勞單點薯條，然後就掉了，店員補一包，結果拿著新的走出麥當勞，然後又掉了…」。
此外也有網友分享「麻古店員其實是有一個我不知道算不算潛規則還是明文規定，如果客人飲料灑了，店員會補一杯新的！」、「之前在連鎖飲料店打工過有規定，在店附近打翻飲料的客人，都要無條件補給他還要幫忙清」、「好像飲料店有個不成文的習俗，就說客人如果在店前打翻飲料都會再補一杯」。
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