快訊

淡回吳欣盈國籍爭議「釐清就好」 朱立倫轟綠營：稱架空侯友宜是分化

她列台灣飯店5問題應改進 網見「1物」狂點頭：用到會生氣

高雄手搖店女店員爆紅 大眼正妹電暈全場吸引1.8萬人狂按讚

聯合新聞網／ 綜合報導
美食網紅「陳尼力」臉書分享正妹店員的美照，並強調這位女店員外型甜美亮眼，認真工作的樣子相當有魅力。圖擷自陳尼力臉書
美食網紅「陳尼力」臉書分享正妹店員的美照，並強調這位女店員外型甜美亮眼，認真工作的樣子相當有魅力。圖擷自陳尼力臉書

只要是「正妹」，無論男女任何人都愛看。有一位男網友在Dcard 轉貼美食網紅「陳尼力」臉書分享的正妹店員的美照，並強調這位女店員外型甜美亮眼，認真工作的樣子相當有魅力，也建議「可以舉辦粉絲見面會了！ 」也釣出當地人留言「上次去買有看到，覺得好美」。

原PO文中說，美食網紅「陳尼力」臉書專頁分享正妹店員的美照，美照中人是「高雄市鹽埕區一間手搖店的女店員，手中拿著兩杯飲料，準備遞過去給客人，認真工作的樣子全被拍下，儘管戴著口罩，仍遮掩不住美貌。」照片曝光後，粉專「K Taiwan 」也發文tag「高雄飲料店之花」，吸引1.8萬人按讚。

這則美照文章釣出當地人回應留言說，「上次去買有看到，覺得好美」、「之前去也覺得很仙」，有網友表示，「根本藝人等級，好美」、「我要去找漂亮店員」、「氣質美少女，工作服也好看」，也有網友去朝聖，「我下午也去買飲料，終於看到她了」、「真的好美，突然間渴了」。

有網友表示，「小姐姐脫口罩以後也超美，只是不太愛笑」、「氣質這東西真的是無價的，不是買一些很貴的衣著就有」、「雖然不難看，但我比較喜歡林依晨或桂綸鎂那種氣質的」，也有人說，她長得很像《鏈鋸人》「真紀真」（瑪奇瑪），「不論是髮型還是水汪汪的大眼，都和漫畫走出來的人物有幾分相似。」

相關新聞

高雄手搖店女店員爆紅 大眼正妹電暈全場吸引1.8萬人狂按讚

只要是「正妹」，無論男女任何人都愛看。有一位男網友在Dcard 轉貼美食網紅「陳尼力」臉書分享的正妹店員的美照，並強調這位女店員外型甜美亮眼，認真工作的樣子相當有魅力，也建議「可以舉辦粉絲見面會了！ 」也釣出當地人留言「上次去買有看到，覺得好美」。

男將客家小炒換上等食材稱大炒？ 網答：這沒資格叫客家菜

客家人的節省由來有自，客家小炒為傳統客家菜餚中「四炆四炒」之一，更是在臺灣常見的菜餚之一，有一位男網友在PTT「問卦」貼文表示，客家小炒的食材有豬肉絲、魷魚、芹菜、豆乾和蔥段等一些便宜常見的材料，如果改變食材內容，可以稱做客家大炒嗎？馬上有人回應說，「不夠客家，就是大炒」啦！

她列台灣飯店5問題應改進 網見「1物」狂點頭：用到會生氣

許多民眾出遊時，會特別注意飯店的環境與設備。近日，有網友在「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」詳列出台灣飯店應改進的地方，其中「壁掛式吹風機」更是引起不少網友共鳴。

送「恩典牌」哺乳衣遭拒...大姑惱羞嗆雙面人 網友直轟：情勒大王

小孩成長速度飛快，有時衣服才剛買就發現尺寸不合，因此許多父母會將「恩典牌」衣物傳承給親友。不過一名女網友抱怨，自己好心將哺乳衣、束腹帶送給弟媳，對方卻退還並已讀不回訊息，讓她憤怒直呼「見識到雙面人的樣子」，但反遭網友批評「情勒大王欸」。

男怨每年耶誕節交換禮物都換到垃圾 網直言：討厭這活動

近年國人受西方節日影響很深，耶誕節快到了，有些公司不免俗的有交換禮物活動。有一位男網友在Dcard 貼文表示，每年他都很用心的準備交換禮物，但換到的都是垃圾，有一年還拿到馬桶通便器，他氣炸了，想問「大家收過什麼最爛的交換禮物？」

崩潰全扔！妹子1習慣「內褲長蛆了」 眾人全搖頭：感覺環境也很髒

維持良好衛生習慣，能夠減少細菌感染的風險。一名女子透露，自己平常都是累積好幾天的內褲，才會著手清洗，但有天竟發現上面長蛆，嚇得全部扔掉，並勸告大家，「拜託不要拖，把庫存減少到兩件也好」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。