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男怨每年耶誕節交換禮物都換到垃圾 網直言：討厭這活動

聯合新聞網／ 綜合報導
耶誕節快到了，有些公司不免俗的有交換禮物活動。示意圖／Ingimage
耶誕節快到了，有些公司不免俗的有交換禮物活動。示意圖／Ingimage

近年國人受西方節日影響很深，耶誕節快到了，有些公司不免俗的有交換禮物活動。有一位男網友在Dcard 貼文表示，每年他都很用心的準備交換禮物，但換到的都是垃圾，有一年還拿到馬桶通便器，他氣炸了，想問「大家收過什麼最爛的交換禮物？」

原PO文中解釋，他們公司這兩年交換禮物價格都是訂在500～1000元之間，他除了交換過通樂（馬桶通便器）之外，還有一年拿過防曬贈品（背面還寫贈品不得轉售），一看就了解低於規定價格。原PO表示公司的這項活動是自由參加，如果大家不想玩就不要參加，不然「禮物真的反應送禮人的水準」，而且還自我感覺良好「覺得這樣很幽默吧？」

網友們看完貼文後，紛紛留言點名最爛交換禮物，「馬克杯」、「一日男友，氣瘋！」、「娃娃」、「我換到一隻尖叫雞」，有人說，「交換了個寂寞，其中一個人放鴿子，至今都沒消沒息」、「國小三四年級收到感覺放很久且軟掉的糖果餅乾，有夠沒良心」、「一個佛堂交換禮物日，我抽到全場最爛的禮物-愛的小手，送的男生還給我嬉皮笑臉，真想抓出來打一頓」。

也有網友說，「廁所的衛生紙，不用花錢買」、「快過期的泡麵+來路不明的餅乾+用過的男性專用芳香劑還是什麼，打開禮物當下直接丟垃圾桶（主題不是交換垃圾欸）」、「生的薑母鴨，（裡面有一隻生的鴨子、高麗菜、薑跟米酒）」」、「防疫用護目鏡，感覺車上隨便拿來當禮物的」，更多的人直言「反正到現在都很討厭交換禮物活動」。

耶誕節

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