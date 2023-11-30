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她列台灣飯店5問題應改進 網見「1物」狂點頭：用到會生氣

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾列出5點「台灣飯店可以改進的問題」，引起網友共鳴。示意圖／ingimage
民眾列出5點「台灣飯店可以改進的問題」，引起網友共鳴。示意圖／ingimage

許多民眾出遊時，會特別注意飯店的環境與設備。近日，有網友在「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」詳列出台灣飯店應改進的地方，其中「壁掛式吹風機」更是引起不少網友共鳴。

原PO認為台灣飯店應改進的第一點為「壁掛式吹風機」。他表示，這款吹風機要壓著才能使用，對長髮族非常不友好，而一般吹風機價格不高，若飯店擔心吹風機被偷走，則可以請廠商改為開關式。

第二個被指名的是「化妝鏡」，原PO指出「住過貴的與便宜的都有這類的問題」，通常化妝需要較近的立鏡，因此她出門都需自備鏡子。她說明，立鏡應該不貴，若飯店願意提供會讓人覺得非常貼心。

接著，原PO提到「化妝光線」。她強調，黃光屬於死亡打光，無論是在化妝桌或全身鏡前，只要頭頂黃光，化起妝來就十分可怕。而民眾為了解決這樣的困擾，便只好靠著窗戶的自然光，若桌子無面向窗外，就必須克難的抱著鏡子化妝。

原PO指出的第四點為「電視」，她認為台灣人多用手機看劇，飯店不須額外浪費錢買第四台，反而應讓電視有「投屏」功能會比較方便，好奇詢問「大家會希望電視都裝上智慧型電視，還可以投屏是不是最好？」

最後原PO指名「毛地毯」，她解釋，台灣潮濕的環境，灰塵比較多，自己每每看到飯店的毛地毯都會覺得髒髒的，而其他新蓋飯店的木質地板則讓人感覺很乾淨。

貼文一出，瞬間引起網友共鳴，紛紛認為飯店提供的「壁掛式吹風機」非常不方便，「很討厭這種吹風機，風力弱噪音又大」、「就算住超好飯店，也提供風力超小吹風機，吹到會生氣」、「我都自備吹風機，那種用壓的吹到天荒地老也都還沒乾」、「這種吹風機真的不行，過熱還會斷電，根本無法好好吹乾頭髮，住飯店前我會注意吹風機」。

部分網友則對飯店其他設備有不滿，「電視那點超認同 ，可以投影嗎？」、「吹風機跟化妝鏡超重要」、「好贊成妳說的，尤其地毯，真的很可怕」、「每一點都認同！化妝鏡真的很少有做到位的，除了燈光以外，還有距離超遠，都要踮腳靠近鏡面才看得清楚」。

不過，有內行人解釋，飯店使用壁掛式吹風機是出於「安全」考量。此種吹風機的啟動是按壓式，當使用者將手放開，吹風機就會停止運轉，能避免民眾忘記拔掉電源，而造成火災的危險。

吹風機 飯店

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