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送「恩典牌」哺乳衣遭拒...大姑惱羞嗆雙面人 網友直轟：情勒大王

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友送二手哺乳衣給弟媳，被拒絕後惱羞嗆對方是雙面人，不聽她的建議會離婚。圖／翻攝自匿名公社
一名女網友送二手哺乳衣給弟媳，被拒絕後惱羞嗆對方是雙面人，不聽她的建議會離婚。圖／翻攝自匿名公社

小孩成長速度飛快，有時衣服才剛買就發現尺寸不合，因此許多父母會將「恩典牌」衣物傳承給親友。不過一名女網友抱怨，自己好心將哺乳衣、束腹帶送給弟媳，對方卻退還並已讀不回訊息，讓她憤怒直呼「見識到雙面人的樣子」，但反遭網友批評「情勒大王欸」。

一名女子29日在臉書社團「匿名公社」發文透露，弟媳25歲懷孕後，她以過來人身分分享意見，也一直叮囑對方要省錢、一定要餵母乳，凡事都要以孩子為優先，當了媽之後要有媽的樣，已經不能比照當小姐的時期。「她都笑著說她知道，哪知道生完小孩後馬上變了一張臉，讓我見識到她雙面人的樣子！」

原PO指出，自己好意把之前只用過幾次的哺乳衣跟束腹帶拿給弟媳，希望替對方省錢，沒想到卻被原封不動退回，自己幫忙他們收包裹，才發現已經買了全新的內衣、束腹褲。「我有點不高興，直接問弟媳這是什麼意思？結果她直接給我已讀不回！回到家也把我當空氣，不會主動來跟我解釋」。

原PO越想越生氣，改用臉書私訊弟媳，對方解釋因工作繁忙而未回覆，她氣炸抱怨：「（弟媳）隨便應付還反過來罵我沒家教，回到家要繼續講這件事，很沒禮貌，直接轉頭走人。事後還跟我弟哭說被我欺負，要回娘家，結果害我被罵」。原PO仍未覺得自己有錯，不滿變成罪人，「為什麼他們不懂我做的這一切只是為他們好？居然還要我讓著弟媳，但我真的不覺得我做錯了什麼！弟媳這種只顧自己的自私個性，要是不改，也不聽我給的意見，我看他們婚姻也不會長久！」

貼文曝光後引發網友熱議，有人認為原PO擅自拆弟媳包裹的行為不妥：「為什麼要拆人家的包裹？」、「偷拆人家的包裹，有夠沒禮貌的」、「為什麼可以不經過人家同意，就拆他人物品？弟媳可以告妳哦」。

也有不少人直言：「情勒大王欸」、「自以為是的好意，妳自己留著就好，真的！」、「人家就不想要，又有在上班賺錢，還不能花？」、「妳一定不知道雞婆兩個字怎麼寫，很多事有講就好，人家不一定要照著妳那樣做，還給妳是不好意思當面拒絕妳，拜託妳別情勒人家了」、「妳好恐怖喔！自以為是的為她好，還有妳和她（弟媳）是平輩關係，少用命令的語氣對她講話」、「為啥要穿妳穿過的？不喜歡別人穿過的衣服不行？衣服還看起來舊舊黃黃的，噁心」。

情勒 恩典牌

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